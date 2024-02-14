Конфіскація російських активів: чого вимагає Естонія

Естонія вимагає від ЄС продовження конфіскації російських активів. Йдеться про суму у понад 150 мільярдів євро.

Чого хоче естонський уряд

Канцлер естонського МЗС Йонатан Всевіов заявив, що ЄС мають конфіскувати активи Росії у терміновому порядку. Це необхідно зробити до початку виборів США.

Читайте також Долар стрімко подорожчав: за скільки можна здати валюту в банках та на чорному ринку

Йонатан Всевіов Канцлер естонського міністерства закордонних справ Дуже важливо, щоб активи були конфісковані до кінця року або, по можливості, до виборів у США. Якщо ми надто довго чекатимемо, може бути надто пізно.

Канцлер вважає заяви кандидата у президенти США – Дональда Трампа доволі тривожними. Йдеться про імовірність виходу США з НАТО.

Які активи Росії уже заморожені

Зараз заморожено понад 250 мільярдів євро активів російського Центробанку. Таке рішення прийняли країни G7 та ЄС, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Станом на тепер, значна частина активів перебуває у Європі. За 2023 рік вони принесли 4,4 мільярда євро прибутку.

, що Естонія уже працює над механізмом замороження будь-яких активів Росії у рамках власного законодавства.