У раді НБУ сказали, чи матиме конфлікт на Близькому Сході наслідки для України

Конфлікт між Іраном та Ізраїлем вплинув на економіку. Зокрема, на ціни на нафту, золото, ситуацію на валютних ринках і так далі.

Крім того, конфлікт на Близькому Сході мав наслідки і щодо України. Це 24 Каналу зауважив член ради НБУ, доктор економічних наук Василь Фурман.

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Як це вплинуло на Україну

Василь Фурман розповів, що насамперед нафта стрімко дорожчала. Наприклад, бюджет Росії приблизно на 40% формується від доходів з продажу енергоресурсів. Чим більше вони будуть мати таких доходів, тим більше у них буде коштів для фінансування війни в Україні. Якщо ціна на нафту буде низькою, у них не буде грошей.

В активній фазі конфлікту на Близькому Сході був вплив на ринки практично в усіх напрямках. Коли там оголосили припинення вогню, то ринки повернулися практично до тих значень, які були напередодні ескалації конфлікту. Наприклад, за ці 12 днів ціна на нафту збільшились майже на 14%. Але як тільки оголосили перемир'я – одразу на понад 10% впала у ціні.

Це величезний плюс для нас. Для українців це відображається тим, що у нас не будуть зростати ціни на бензин, на дизель, на мастильні матеріали, які ми купуємо. Тому що Україна на понад 90% залежить від того, що ми імпортуємо з-за кордону,

– підкреслив член ради НБУ.

Також можна було спостерігати, як зростала ціна на золото. Зростання було в активній фазі ескалації на 1 – 2%. Потім оголосили про перемир'я між Ізраїлем та Іраном. Тоді відбулося зменшення на таку ж цифру.

На світових ринках була цікава ситуація із євро та доларом. Наприклад, фіксують, що долар майже стабільний, а євро зростає. Причина полягає у тому, що тривають ці валютні коливання.

Крос-курси – це коли визначається курс на міжнародних валютних ринках долара до євро. Якщо ми говоримо про цей рік, то ми спостерігали значне зростання євро щодо долара. Але коли була ескалація конфлікту між Іраном та Ізраїлем, то навпаки – долар посилювався. Як тільки настало перемир’я, то євро відвоювало ті позиції, які були,

– пояснив доктор економічних наук.

Так само фондовий ринок практично в усіх країнах світу спочатку зменшився, а згодом відвоював втрачені позиції. Тому можна зробити висновок, що будь-які ринки, економіка люблять мир та спокій. Тому нинішнє перемир'я на Близькому Сході позитивно впливає на міжнародну економіку та валютну систему. Однак можуть бути коливання, до яких потрібно бути готовими.