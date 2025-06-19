Через конфлікт Ізраїлю та Ірану авіакомпанії скасовують рейси: які польоти зупинили

Найбільші авіакомпанії скасовують рейси на Близький Схід. Раніше обмеження стосувалися переважно територій навколо Ізраїлю і маршрутів, якими можуть проходити іранські ракети.

Які рейси скасовують

Американські та європейські авіаперевізники почали припиняти польоти до Перської затоки, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Причина – зростаючий конфлікт між Ізраїлем та Іраном. Через це скасовані такі польоти:

American Airlines призупинила щоденні рейси зі США в Доху ;

; Finnair і Air Canada також скасували рейси в регіон ;

; United Airlines тимчасово припинила обслуговування маршруту в Дубай ;

; Air France-KLM скасувала кілька рейсів у Дубай ;

; British Airways зупинила польоти в Бахрейн до кінця місяця;

до кінця місяця; Air Canada також припинила рейси в Дубай.

Це перший випадок за останні 20 місяців, коли найбільші авіавузли Перської затоки виявилися потрапили до зони масового скасування рейсів. Раніше обмеження стосувалися переважно територій навколо Ізраїлю і маршрутів, якими можуть проходити іранські ракети.

На який термін польоти скасували

Американські авіалінії відреагували після того, як посольство США в Катарі закликало громадян бути особливо пильними. Було рекомендовано уникати масових скупчень людей і місць, пов'язаних зі США.

American Airlines скасувала рейси до 22 червня. United Airlines призупинила рейси між Ньюарком і Дубаєм до подальшого повідомлення, а Delta і United вже раніше припинили рейси в Тель-Авів.

Також відомо, що останні події посилюють побоювання щодо цивільних польотів над зонами конфлікту. У літака Emirates Boeing 777 виникли проблеми в Тегерані, а лайнер Azerbaijan Airlines, імовірно, був вражений російською ракетою біля Грозного наприкінці 2024 року і пізніше розбився в Казахстані – загинуло 38 осіб.