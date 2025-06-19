Через конфлікт Ізраїлю та Ірану авіакомпанії скасовують рейси: які польоти зупинили
- Через конфлікт Ізраїлю та Ірану американські та європейські авіакомпанії скасували рейси до Перської затоки, включаючи American Airlines, Finnair, Air Canada, United Airlines, Air France-KLM та British Airways.
- Скасовані рейси обумовлені закликом посольства США в Катарі бути обережними, а також побоюваннями щодо безпеки цивільних польотів над зонами конфлікту.
Найбільші авіакомпанії скасовують рейси на Близький Схід. Раніше обмеження стосувалися переважно територій навколо Ізраїлю і маршрутів, якими можуть проходити іранські ракети.
Які рейси скасовують
Американські та європейські авіаперевізники почали припиняти польоти до Перської затоки, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
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Причина – зростаючий конфлікт між Ізраїлем та Іраном. Через це скасовані такі польоти:
- American Airlines призупинила щоденні рейси зі США в Доху;
- Finnair і Air Canada також скасували рейси в регіон;
- United Airlines тимчасово припинила обслуговування маршруту в Дубай;
- Air France-KLM скасувала кілька рейсів у Дубай;
- British Airways зупинила польоти в Бахрейн до кінця місяця;
- Air Canada також припинила рейси в Дубай.
Це перший випадок за останні 20 місяців, коли найбільші авіавузли Перської затоки виявилися потрапили до зони масового скасування рейсів. Раніше обмеження стосувалися переважно територій навколо Ізраїлю і маршрутів, якими можуть проходити іранські ракети.
На який термін польоти скасували
Американські авіалінії відреагували після того, як посольство США в Катарі закликало громадян бути особливо пильними. Було рекомендовано уникати масових скупчень людей і місць, пов'язаних зі США.
American Airlines скасувала рейси до 22 червня. United Airlines призупинила рейси між Ньюарком і Дубаєм до подальшого повідомлення, а Delta і United вже раніше припинили рейси в Тель-Авів.
Також відомо, що останні події посилюють побоювання щодо цивільних польотів над зонами конфлікту. У літака Emirates Boeing 777 виникли проблеми в Тегерані, а лайнер Azerbaijan Airlines, імовірно, був вражений російською ракетою біля Грозного наприкінці 2024 року і пізніше розбився в Казахстані – загинуло 38 осіб.