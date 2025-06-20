Какие рейсы отменяют

Американские и европейские авиаперевозчики начали прекращать полеты в Персидский залив, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Причина – растущий конфликт между Израилем и Ираном. Из-за этого отменены такие полеты:

American Airlines приостановила ежедневные рейсы из США в Доху ;

; Finnair и Air Canada также отменили рейсы в регион ;

; United Airlines временно прекратила обслуживание маршрута в Дубай ;

; Air France-KLM отменила несколько рейсов в Дубай ;

; British Airways остановила полеты в Бахрейн до конца месяца;

до конца месяца; Air Canada также прекратила рейсы в Дубай.

Это первый случай за последние 20 месяцев, когда крупнейшие авиаузлы Персидского залива оказались попали в зону массовой отмены рейсов. Ранее ограничения касались преимущественно территорий вокруг Израиля и маршрутов, которыми могут проходить иранские ракеты.

На какой срок полеты отменили

Американские авиалинии отреагировали после того, как посольство США в Катаре призвало граждан быть особенно бдительными. Было рекомендовано избегать массовых скоплений людей и мест, связанных с США.

American Airlines отменила рейсы до 22 июня. United Airlines приостановила рейсы между Ньюарком и Дубаем до дальнейшего уведомления, а Delta и United уже ранее прекратили рейсы в Тель-Авив.

Также известно, что последние события усиливают опасения относительно гражданских полетов над зонами конфликта. У самолета Emirates Boeing 777 возникли проблемы в Тегеране, а лайнер Azerbaijan Airlines, предположительно, был поражен российской ракетой возле Грозного в конце 2024 года и позже разбился в Казахстане – погибло 38 человек.