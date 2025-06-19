Россия не обязана защищать Иран в случае полномасштабной войны с Израилем, но все же внимательно следит за развитием событий. Также этот конфликт может нарушить планы Кремля по поставкам оружия из Тегерана. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Великобритании.

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Россия и Иран – стратегические, но не оборонные союзники

Британская разведка напоминает, что в январе 2025 года Россия и Иран подписали Соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. В нем говорится о сотрудничестве в оборонной сфере и сфере безопасности, однако нет пункта о взаимной обороне. Это принципиально отличает соглашение с Ираном от договоренностей России с такими союзниками, как КНДР или Беларусь. Так что, Кремль не обязан вмешиваться в случае израильской военной операции против Ирана.

Конфликт отвлекает мир от Украины – Кремль может воспользоваться моментом

По оценкам британских аналитиков, Россия видит выгоду в конфликте Израиля с Ираном, ведь это отвлекает внимание Запада от ее вторжения в Украину. Однако разведка предостерегает: конфликт на Ближнем Востоке может негативно повлиять на способность Ирана поставлять оружие России.

Иран – ключевой военный поставщик России в войне против Украины

Иран уже передал России сотни шахедов, а также оказывает помощь в собственном производстве дронов-камикадзе. Кроме того, Иран поставлял баллистические ракеты и артиллерийские боеприпасы, что активно используются на фронтах в Украине. Потенциальное обострение израильско-иранского противостояния может привести к переориентации этих ресурсов внутрь региона.

Как отмечают эксперты Института изучения войны, Кремль все больше зависит от Ирана, поскольку внутренние возможности для производства вооружения уменьшаются из-за санкций, экономического кризиса и потерь на фронте. Конфликт Ирана с Израилем только углубляет стратегические риски для Москвы в вопросе обеспечения войска.

Британская разведка пока не прогнозирует прямого военного вмешательства России в конфликт на Ближнем Востоке. В то же время Кремль может использовать ситуацию информационно и дипломатически, чтобы манипулировать распределением международного внимания. Наибольшая угроза для России – потеря доступа к иранской технике, которая уже стала критически важной в войне против Украины.

Напомним, Израиль совершил серию авиаударов по иранским военным объектам, уничтожив более 70 иранских ЗРК и атаковав производства ракет. Операция Rising Lion имеет целью демонтаж военно-промышленной инфраструктуры Ирана, что может повлиять на поставки иранских дронов и ракет в Россию.