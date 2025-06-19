Системное подавление противовоздушной обороны позволило Израилю перейти к новой фазе ударов – уже не по ядерным объектам, а по всему военно-промышленному комплексу. Это может иметь последствия и для Украины, ведь Иран активно поставляет для России ракеты и дроны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defense Express.

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Израиль уничтожил большинство иранской ПВО

ЦАХАЛ сообщил, что в течение нескольких последних дней было совершено пять волн атак на систему противовоздушной обороны Ирана. Речь идет о не менее 70 уничтоженных батарей ЗРК, что, по оценкам аналитиков, может означать или большинство, или почти всю систему ПВО Ирана. На обнародованных кадрах видно, как израильские дроны уничтожают установки типа Ra'ad – это иранская копия ЗРК "Бук".

Удар по производству ракет и центрифуг в Тегеране

В ночь на 18 июня, в рамках операции Rising Lion, Израиль нанес удары по:

объектам по сборке центрифуг для обогащения урана в Тегеране;

производству компонентов для баллистических ракет "земля-земля";

цехам, изготовлявшим зенитные ракеты.

ЦАХАЛ атаковал иранскую фабрику по производству центрифуг и оружия: смотрите видео

Это означает переход к новой фазе израильских действий – демонтаж военно-промышленной инфраструктуры Ирана, что выходит далеко за пределы только ядерной программы.

Израиль имеет полное превосходство в воздухе

Военно-воздушные силы ЦАХАЛ получили полную свободу действий в небе Ирана. Разведывательные дроны осуществляют целеуказание круглосуточно, а удары наносятся с авиации, базирующейся за пределами Ирана – на расстоянии до 1500 километров. Такие действия сравнивают с операциями Азербайджана во время войны за Карабах, правда, в значительно более масштабном и технологически сложном формате.

Учитывая заявленную цель – постепенный демонтаж ВПК Ирана, следующими целями могут стать заводы по производству ударных БПЛА. Иранские дроны уже неоднократно использовались в войне против Израиля и передавались России для атак на Украину. Кроме того, есть признаки того, что к операциям вскоре могут присоединиться США. По данным аналитиков, американские ВВС уже готовят применение сверхмощных авиабомб GBU-57 MOP для ударов по заглубленным объектам в Тегеране.

Что это означает для Украины

Иран является ключевым союзником России в части поставок беспилотников, боеприпасов и технологий Авиационная кампания Израиля против производственных мощностей Тегерана может ограничить поставки вооружения в Россию. В частности, ударить по дроновому и ракетному производству – означает ослабить одну из основ российских атак на украинские города.

Напомним, 19 июня Иран запустил ракеты по Израилю, пострадали центральные и южные регионы, в частности больница Сорока в Беэр-Шеве. В результате атаки ранены несколько десятков человек, в том числе 16 в Холоне, из которых трое в тяжелом состоянии. Ракеты попали в четыре города: Беэр-Шева, Тель-Авив, Рамат-Ган и Холон, нанеся значительные разрушения.