У Європі викрили масштабну контрабанду з Китаю: як спрацювала операція "Каліпсо"

Європейська прокуратура завдала удару по злочинних мережах, які заполонили ринок шахрайським імпортом з Китаю. Розслідування "Каліпсо" охопило 14 країн ЄС.

Що відомо про "Каліпсо"

Скоординований рейд Європейської прокуратури в Афінах, Мадриді, Парижі та Софії завдав значного удару злочинним мережам, які уникали сплати сплати митних зборів та ПДВ, повідомляє 24 Канал з посиланням на EPPO.

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Злочинна схема, яка включала масовий імпорт текстилю, взуття, електросамокатів, електровелосипедів та інших товарів, завдала збитків приблизно в 700 мільйонів євро. Розслідування, проведене ЄППО під кодовою назвою "Каліпсо", охоплює 14 країн:

Болгарію;

Китай;

Чехію;

Данію;

Францію;

Німеччину;

Грецію;

Угорщину;

Італію;

Польщу;

Португалію;

Словаччину;

Словенію;

Іспанію.

В офісах митних брокерів, компаній, контрольованих організованими злочинними групами, що перебувають під слідством, було проведено 101 обшук. Десять підозрюваних, включаючи двох митників, були заарештовані. Крім того, у будинках трьох підозрюваних було знайдено та вилучено вогнепальну та холодну зброю.

Правоохоронці вилучили 5,8 мільйона євро у різних валютах, включаючи гонконгські долари, євро в цифрових гаманцях та криптовалюти. Крім того, виявили 7 133 електровелосипеди та 3 696 електросамокатів, а також 480 контейнерів для подальшої перевірки та верифікації в порту Пірей.

Йдеться про кілька злочинних мереж, які контролюють повний цикл імпорту товарів з Китаю на ринок ЄС, включаючи розподіл до різних держав-членів та продаж кінцевим споживачам, а також відмивання грошей та відправлення прибутку назад до Китаю, одночасно шахраюючи зі сплатою митних зборів та скоюючи масштабне шахрайство з ПДВ.

Як працювала схема

Шахрайська схема починається з ввезення товарів з Китаю до ЄС, головним чином через порт Пірей (Греція), із суттєвим заниженням або неправильною класифікацією товарів, щоб уникнути сплати митних зборів – використовуючи підроблені документи для приховування справжньої вартості та характеру товару.

Мережа професійних посередників, що працюють у пункті пропуску митниці, сприяє початковому оформленню, а також купівлі та транспортуванню товарів компаніями, переважно зареєстрованими в Болгарії, але діючими в Греції з грецьким реєстраційним номером платника ПДВ.

Згодом товари продаються компаніям, зареєстрованим в інших державах-членах, що дозволяє першому покупцю скористатися звільненням від ПДВ на імпорт на основі митної процедури 42 (CP42). Ця процедура, створена для спрощення транскордонної торгівлі, звільняє імпортерів від сплати ПДВ у країні імпорту, якщо імпортовані товари згодом транспортуються до іншої держави-члена ЄС.

Через ланцюг буферних та фіктивних компаній товари, ймовірно, продаються компаніям у певних державах-членах, де вони повинні продаватися на ринку. Ці шахрайськи задекларовані пункти призначення включають Болгарію, Чехію, Данію, Німеччину, Угорщину, Італію, Словаччину, Словенію та Іспанію.

Однак ці фальшиві кінцеві покупці товарів ніколи не отримують товар і діють як відсутній трейдер, таким чином не сплачуючи ПДВ. У деяких випадках злочинні організації використовували документи, що посвідчують особу законних компаній, шахрайським шляхом викрадаючи їхні номери платників ПДВ, щоб приховати справжнє місце призначення товарів.

Насправді, після того, як товари потрапляють до ЄС, вони зберігаються на складах та в місцях, контрольованих злочинними організаціями, а звідти транспортуються за підробленими документами до Франції, Італії, Польщі, Португалії та Іспанії (справжніх країн призначення). Транспортні документи знищуються одразу після доставки товарів, а товари продаються кінцевим покупцям переважно на чорному ринку за готівку.