Мільйон за "Контрактом 18-24": коли військових можуть залишити без виплат

Військовим 18-24 років, які підписують контракт для служби в ЗСУ, передбачені грошові виплати від держави. Проте інколи військові частини відмовляються платити мільйон гривень.

Випадок, коли захисника залишали без грошей

Військові за "Контрактом 18-24" після невиплати коштів звертаються до суду, повідомляє 24 Канал з посиланням на OBOZ.UA.

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Таку справу розглядали у Закарпатському окружному адмінсуді. Військова частина відмовилася платити, оскільки хлопець розпочав службу ще до початку повномасштабної війни.

Потім він вирішив підписати контракт та захищати Україну вже як військовий контрактної служби від 20 грудня 2022 року. Однак у військовій частині заявили: враховуючи те, що чоловік почав служити ще до повномасштабної війни, на мільйон він права не має.

Суддя зазначив, що виплати здійснюються військовослужбовцям, які до набуття чинності цієї постанови у віці до 25 років були прийняті або призвані на військову службу під час воєнного стану.

Тому суд визнав протиправними дії військової частини Держприкордонслужби та вирішив, що військовослужбовцю все ж мають заплатити мільйон. Ця причина відмови у виплатах найпоширеніша, проте є ще деякі.

Які причини для відмови

Ще одна поширена причина відмови – звернення вже після звільнення зі служби. У постанові зазначено, що подати заяву може той, хто проходить службу. Тому якщо спочатку звільнитися, а вже потім звернутись за виплатою, можуть виникнути проблеми.

Це стосується випадків, якщо звільнення зі служби сталося після 13 лютого 2025 року, бо саме в цей день постанова набрала законної сили. Проблема може виникнути й у тому, щоб підтвердити участь у бойових діях та обставинах травмування.

Якщо військовий брав участь у бойових діях менш ніж шість місяців, але при цьому має документи про поранення, отримане під час виконання бойового завдання, це може бути підставою для виплати йому допомоги в повному розмірі.

Військові частини можуть вимагати "шість місяців" бойової участі або посилатися на те, що у них немає інформації та документів про отримане саме під час захисту Батьківщини поранення,

– розповідає адвокат Владислав Мандрик.

Як підтвердити участь в бойових діях

Факт участі в бойових діях (статус УБД) підтверджується на підставі:

бойового наказу (розпорядження);

журналу бойових дій, оперативної обстановки, бойового донесення;

рапорту командира підрозділу.

Якщо відсутні накази, немає даних із підрозділу, то доведеться ініціювати розслідування. Це офіційна процедура, яка дозволяє встановити як участь у бойових діях, так і бездіяльність відповідальних осіб.