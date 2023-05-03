Контрнаступ ЗСУ: чи можуть події на фронті вплинути на курс долара

Зміцнення гривні та поточна ситуація

На думку Шевчишина, курс долара почав падати у лютому – березні через те, що менша кількість військових стала отримувати 30 тисяч, а аграрії, готуючись до посівної компанії, почали активніше продавати валюту.

Нагадаємо, що курс долара до гривні різко обвалився в останні дні лютого більш ніж на гривню. Причинами падіння курсу стало пожвавлення споживчого попиту, грошова допомога від партнерів, активність аграріїв, валютні депозити. Загалом пропозиція валюти перевищувала попит на 5 – 7%.

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Які чинники впливають на курс

Антон Курінний Дилер департаменту глобальних ринків ОТП Банку Поки немає чинників – позитивних/негативних новин, що різко впливатимуть на курс готівкових валют, бо навіть під час негативних новин або обстрілів міст гривня могла зміцнюватися.

На думку Курінного, більше впливає все ж таки сезонність та робота регулятора на ринку, що дало змогу гривні зміцнитися та стабілізуватися на рівнях 37,50 – 38 гривень за долар.

Завдяки можливим позитивним новинам ми можемо підійти до рівнів 36,70 – 37,20 гривень за долар, але навряд чи курс просуватиметься нижче, поки є стабільний попит на валюту на міжбанку,

– вважає Антон Курінний. Який курс наприкінці квітня й чого чекати у травні 28 квітня готівковий долар в банках можна продати в середньому за 37,40 гривні, а купити за 37,95 гривні.

можна продати в середньому за 37,40 гривні, а купити за 37,95 гривні. В обмінниках купують долар в середньому за 37,45 гривні, а продають – за 37,93 гривні.

купують долар в середньому за 37,45 гривні, а продають – за 37,93 гривні. На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,75 гривні, а продаж – 37,90 гривні. Банкірка Анна Золотько вважає, що неможливо оцінити чинник контрнаступу, якого так очікують усі українці. Наскільки успішним він буде та чи задовольнить очікування українців – сказати неможливо. Вона пояснює, що тут важливі навіть не самі результати, а баланс очікувань та реальності. Якщо українці не будуть розчаровані, можна очікувати додаткового тиску на долар через пожвавлення споживчого попиту. Анна Золотько Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку За час війни на ринку утворився дуже значний відкладений попит, його реалізація вимагатиме додаткової гривневої ліквідності. Отже, з одного боку, в населення буде менше вільної гривні для придбання валюти, з іншого, частина заощаджень в іноземній валюті українці будуть конвертувати у гривню.

Як контрнаступ позначиться на курсі долара до гривні

На думку банкіра Івана Світека, успішний контрнаступ – скоріше негативно вплине на інфляцію та курс долара. Річ у тому, що позитивні новини з фронту, скоріш за все, підігріватимуть споживчі настрої. Відтак заощадження, в тому числі й ті, що знаходяться у банках, будуть активніше спрямовуватися на задоволення відкладеного попиту.

Іван Світек Голова правління Юнекс Банка Це, до речі, одна з причин, через яку банківський регулятор наразі доволі агресивно стимулює підвищення ставок за вкладами від трьох місяців. Важливо спрямувати кошти фізосіб з поточних рахунків на безвідкличні депозити з більш-менш пристойними строками. І таким чином захистити економіку від ймовірного різкого одномоментного сплеску споживчого попиту.

Нагадаємо, вчора, 27 квітня, НБУ вкотре зберіг облікову ставку на рівні 25%, підкресливши, що такий рівень підтримає ефекти від попередніх заходів із посилення привабливості гривневих активів, дасть змогу й надалі забезпечувати стійкість валютного ринку та формувати належні передумови для збереження сталого тренду на зниження інфляції та пом’якшення найбільш обтяжливих валютних обмежень.

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Зовсім інша справа – перемога

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин нагадує базовий прогноз МВФ за яким війна закінчиться у 2024 році, тож всі фінансові платежі, всі розрахунки випливають з цього що буде велике навантаження на економіку, на відрахування на оборонний сектор. Ми будемо імпортувати військове обладнання, енергетичний імпорт при цьому експорт буде слабкіший.

Тепер подивімось, що контрнаступ в нас успішний, як ми всі очікуємо, а війна закінчується не у 2024 році, а влітку 2023 року, тож ми маємо близько пів року без війни й авжеж це позитивна частина, коли відкриваються експортно-імпортні шляхи, коли економіка виходить на після післявоєнний, а території над якими відновили контроль починають працювати на українську економіку знову,

– додає він.

Іван Світек вважає, що завершення війни має спровокувати швидке відновлення попиту на інвестиції в Україну. В першу чергу – на гривневі ОВДП, дохідність за якими за західними нормами просто шалена.

В середині 2021 року портфель ОВДП нерезидентів сягав 110 мільярдів гривень. Це не дуже високий показник навіть у порівнянні із загальним портфелем ОВДП в обігу, але він демонструє, що й цікавість до українських держоблігацій, й досвід інвестування в них в іноземного капіталу є. Зважаючи ж на безпрецедентну увагу до України, цілком можна очікувати дуже значного попиту на ОВДП з боку іноземних інвесторів,

– вважає банкір Іван Світек.

За таких умов НБУ доведеться дуже активно викуповувати зайву валюту з МВРУ (міжбанку), щоб обмежити ревальвацію, адже надміцна гривня теж не є дуже позитивним чинником для швидкого відновлення економіки країни. "Але такий сценарій є високоймовірним лише після перемоги. Думаю, успішного контрнаступу для його реалізації буде недостатньо", – резюмає він.