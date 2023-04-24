Повернення "плаваючого курсу": коли це відбудеться

За словами заступника голови Національного банку України Юрія Гелетія, з якими він поділився з 24 Каналом, зараз змінювати режим курсу немає підстав. Фіксований курс відіграє поки що суттєву роль в економіці країни.

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Нагадуємо, що за даними НБУ фіксований курс долара до гривні становить 36,56 гривні.

Гелетій наголошує на тому, що до початку повномасштабного вторгнення плаваючий курс був пріоритетом. Втім у перспективі його намагатимуться повернути й надалі.

Юрій Гелетій Заступника голови Національного банку України Ми своїх планів не змінюємо та не приховуємо. Водночас ми завжди підкреслювали, що повернення до більш гнучкого курсоутворення відбудеться поступово, коли будуть створені належні передумови. Такий перехід, перш за все, не має створювати шоків для валютного ринку та інфляції, навпаки він має бути користю для економіки.

Що вимагає МВФ

Україна внаслідок меморандуму з МВФ повинна розробити стратегію, яка визначатиме кроки з лібералізації валютних обмежень, повернення до більш гнучкого курсового режиму та з рештою до інфляційного таргетування. До кінця червня цього року це повинно відбутися.

Якщо деталізувати, то пом’якшення, скасування валютних обмежень чи зміна режимів відбуватиметься поступово, без прив’язки до певних дат,

– додав Гелетій.

Передумовами до повернення гнучкого курсу є:

Зменшення чутливості валютного ринку до ситуативних чинників;

Покращення балансу на валютному ринку. Йдеться про співвідношення між попитом і пропозицією.

Пом’якшення низки валютних обмежень, зокрема, для мінімізації множинності валютних курсів, розширення допуску на валютний ринок учасників для здійснення бізнес-діяльності.

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