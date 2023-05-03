Контрнаступление ВСУ: могут ли события на фронте повлиять на курс доллара

В условиях войны макроэкономика прямо или косвенно реагирует на ход событий на фронте. На фоне новостей о контрнаступлении ВСУ, 24 Канал решил пообщаться с банкирами и аналитиками, чтобы узнать, какую ситуацию на валютном рынке мы можем увидеть в ближайшее время.

Как новости с фронта влияют на курс доллара

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин отмечает, что события на фронте формируют дополнительный ореол новостного фона и базис для прогнозов будущих колебаний или будущих тенденций.

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Он напоминает, что когда были освобождены территории Харьковской, Херсонской области, эти области снова начали двигаться в фарватере Украины: аграрные части, где можно сеять и выращивать, экспортировать, люди, которые вновь получают средства, которые будут привлечены к экономической активности.

Андрей Шевчишин Финансовый аналитик То есть это больше не о войне, а о возобновлении контроля над территориями, вновь привлеченными к экономической активности. А вот что касается экономической активности военных, то здесь мнения разделяются. Очень часто обсуждают "нашумевшие" 30 тысяч, потому что некоторые военные покупают на них валюту, другие используют для покупки оборудования для себя.

По мнению Шевчишина, это выравнивает баланс, но вместе с тем аналитик замечает, что отсутствие этих средств определенно сдерживает дополнительное давление на наличный курс. Эти средства не идут на покупку валюты или помощь родственникам выехавшим за границу, которые тратят не гривну, а валюту.

Безусловно, эта часть как бы формировала давление на валютном рынке. Сейчас, когда нет возможности пересылать в таком объеме – курс гривны укрепился с начала этого года. На самом деле пиковые значения мы имели в конце сентября, а затем в январе – феврале он стабилизировался и с февраля началось постепенное укрепление гривны,

– добавляет аналитик.

Укрепление гривны и текущая ситуация

По мнению Шевчишина, курс доллара начал падать в феврале – марте из-за того, что меньшее количество военных стало получать 30 тысяч, а аграрии, готовясь к посевной компании, стали активнее продавать валюту.

Напомним, что курс доллара по отношению к гривне резко обвалился в последние дни февраля более чем на гривну. Причинами падения курса явилось оживление потребительского спроса, денежная помощь от партнеров, активность аграриев, валютные депозиты. В целом предложение валюты превышало спрос на 5 – 7%.

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Какие факторы влияют на курс

Антон Куринный Дилер департамента глобальных рынков ОТП Банка Пока нет факторов – позитивных/негативных новостей, которые будут резко влиять на курс наличных валют, потому что даже во время негативных новостей или обстрелов городов гривна могла укрепляться.

По мнению Куринного, больше влияет все-таки сезонность и работа регулятора на рынке, что позволило гривне укрепиться и стабилизироваться на уровнях 37,50 – 38 гривен за доллар.

Благодаря возможным позитивным новостям мы можем подойти к уровням 36,70 – 37,20 гривны за доллар, но вряд ли курс будет продвигаться ниже, пока есть стабильный спрос на валюту на межбанке,

– считает Антон Куринный. Какой курс в конце апреля и чего ждать в мае 28 апреля наличный доллар в банках можно продать в среднем за 37,40 гривны, а купить за 37,95 гривны.

можно продать в среднем за 37,40 гривны, а купить за 37,95 гривны. В обменниках покупают доллар в среднем за 37,45 гривны, а продают – за 37,93 гривны.

покупают доллар в среднем за 37,45 гривны, а продают – за 37,93 гривны. На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,75 гривны, а продажа – 37,90 гривны. Банкир Анна Золотько считает, что невозможно оценить фактор контрнаступления, которого так ожидают все украинцы. Насколько успешным он будет и удовлетворит ли ожидания украинцев – сказать невозможно. Она объясняет, что здесь важны даже не сами результаты, а баланс ожиданий и реальности. Если украинцы не будут разочарованы, можно ожидать дополнительного давления на доллар из-за оживления потребительского спроса. Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка За время войны на рынке образовался очень значительный отложенный спрос, его реализация потребует дополнительной гривневой ликвидности. Следовательно, с одной стороны, у населения будет меньше свободной гривны для покупки валюты, с другой, часть сбережений в иностранной валюте украинцы будут конвертировать в гривну.

Как контрнаступление отразится на курсе доллара к гривне

По мнению банкира Ивана Свитека, успешное контрнаступление – скорее негативно повлияет на инфляцию и курс доллара. Дело в том, что положительные новости с фронта, скорее всего, будут подогревать потребительские настроения. Следовательно, сбережения, в том числе и те, что находятся в банках, будут активнее направляться на удовлетворение отложенного спроса.

Иван Свитек Председатель правления ЮНЕКС Банка Это, кстати, одна из причин, по которой банковский регулятор пока достаточно агрессивно стимулирует повышение ставок по вкладам от трех месяцев. Важно направить средства физлиц с текущих счетов на безотзывные депозиты с более или менее приличными сроками. И таким образом оградить экономику от вероятного резкого одномоментного всплеска потребительского спроса.

Напомним, вчера, 27 апреля, НБУ еще раз сохранил учетную ставку на уровне 25%, подчеркнув, что такой уровень поддержит эффекты от предыдущих мер по усилению привлекательности гривневых активов, позволит и дальше обеспечивать устойчивость валютного рынка и формировать надлежащие предпосылки для сохранения устойчивого тренда на снижение инфляции и смягчение наиболее обременительных валютных ограничений.

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Совсем другое дело – победа

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин напоминает базовый прогноз МВФ по которому война закончится в 2024 году, так что все финансовые платежи, все расчеты вытекают из этого, что будет большая нагрузка на экономику, на отчисления на оборонный сектор. Мы будем импортировать военное оборудование, энергетический импорт при этом экспорт будет слабее.

Теперь посмотрим, что контрнаступление у нас успешное, как мы все ожидаем, а война заканчивается не в 2024 году, а летом 2023 года, так что у нас около полугода без войны и это положительная часть, когда открываются экспортно-импортные пути, когда экономика выходит на после послевоенный, а территории над которыми восстановили контроль начинают работать на украинскую экономику снова,

– добавляет он.

Иван Свитек считает, что завершение войны должно спровоцировать быстрое возобновление спроса на инвестиции в Украину. В первую очередь – на гривневые ОВГЗ, доходность по которым по западным нормам просто безумная.

В середине 2021 года портфель ОВГЗ нерезидентов достигал 110 миллиардов гривен. Это не очень высокий показатель даже по сравнению с общим портфелем ОВГЗ в обороте, но он демонстрирует, что и интерес к украинским гособлигациям, и опыт инвестирования в них иностранного капитала есть. Учитывая беспрецедентное внимание к Украине, вполне можно ожидать очень значительный спрос на ОВГЗ со стороны иностранных инвесторов,

– считает банкир Иван Свитек.

В таких условиях НБУ придется очень активно выкупать лишнюю валюту из МВРУ (межбанка), чтобы ограничить ревальвацию, ведь сверхпрочная гривна тоже не является очень положительным фактором для быстрого восстановления экономики страны. "Но такой сценарий высоковероятен только после победы. Думаю, успешного контрнаступления для его реализации будет недостаточно", – резюмирует он.