Чи відбудеться індексація пенсій у лютому 2025 року

У лютому 2025 року не планується індексація пенсійних виплат. Збільшення може відбутися лише завдяки надбавкам та доплатам до пенсії.

Коли відбудеться нова індексація

Нова індексація пенсійних виплат запланована на березень, повідомляє 24 Канал з посиланням на ФПУ.

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Те, як проіндексують виплати, поки невідомо. Загалом показник індексації розраховується з урахуванням:

річного підсумку інфляції;

середнього розміру зарплат з яких сплачувався ЄСВ.

Зверніть увагу! Розмір індексації розраховується за такою формулою: до 50% від значення інфляції у 2024 році додається 50% від показника зростання середньої зарплати за останні 3 роки у порівнянні з попередніми 3 роками.

Прогнози, що були опубліковані до цього, свідчать про зростання виплат пенсіонерів на показник від 10% до 17%. Загалом пенсії можуть зрости так:

мінімум на 100 гривень;

максимум сягає 1 500 гривень.

Нагадаємо! Під індексацію підпадає "чиста" пенсія без жодних надбавок та доплат. До того ж непроіндексованими будуть виплати пенсіонерів, що вийшли на пенсію протягом останніх 3 років.