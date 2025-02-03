Як Фіцо погрожує Україні

Зараз Фіцо погрожує накласти вето на рішення на рівні ЄС, повідомляє 24 Канал з посиланням на SME.

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Роберт Фіцо Прем'єр-міністр Словаччини Схоже, що захід у вигляді ветування певних рішень Європейської Ради щодо України є найбільш прийнятною відповіддю на одностороннє, безглузде політичне та шкідливе рішення президента Зеленського.

Фіцо зазначив, що припинення аварійного постачання електроенергії та гуманітарна допомога стосуються громадян України. А Словаччина не має на меті впливати на українців.

Зверніть увагу! Фіцо також позитивно відзначив рішення Зеленського почати розгляд використання газу з Азербайджану для відновлення транзиту.

Чи дійсно ЄС хоче поновити транзит російського газу

Спікер парламенту Литви Саулюс Скверняліс відзначив, що для ЄС повернення до закупки газу в Росії стане великою помилкою, повідомляє Delfi.

Саулюс Скверняліс Спікер парламенту Литви Мені здається, що всі в Європі зрозуміли – є альтернативи, тож повертатися до старого було б великою помилкою, коли знаєш, що це могло б стати знаряддям шантажу, так ми знову зміцнювали б військову промисловість у Росії, яка сьогодні й без того працює на повну потужність.

Нагадаємо! Україна припинила транзит російського газу 1 січня 2025 року. Як це вплинуло на Росію, ви можете дізнатися тут.