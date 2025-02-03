Как Фицо угрожает Украине

Сейчас Фицо угрожает наложить вето на решение на уровне ЕС, сообщает 24 Канал со ссылкой на SME.

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Роберт Фицо Премьер-министр Словакии Похоже, что мера в виде ветирования определенных решений Европейского Совета по Украине является наиболее приемлемым ответом на одностороннее, бессмысленное политическое и вредное решение президента Зеленского.

Фицо отметил, что прекращение аварийных поставок электроэнергии и гуманитарная помощь касаются граждан Украины. А Словакия не хочет влиять на украинцев и имеет иную цель.

Обратите внимание! Фицо также положительно отметил решение Зеленского начать рассмотрение использования газа из Азербайджана для восстановления транзита.

Действительно ли ЕС хочет возобновить транзит российского газа

Спикер парламента Литвы Саулюс Сквернялис отметил, что для ЕС возвращение к закупке газа у России станет большой ошибкой, сообщает Delfi.

Саулюс Сквернялис Спикер парламента Литвы Мне кажется, что все в Европе поняли – есть альтернативы, поэтому возвращаться к старому было бы большой ошибкой, когда знаешь, что это могло бы стать орудием шантажа, так мы снова укрепляли бы военную промышленность в России, которая сегодня и без того работает на полную мощность.

Напомним! Украина прекратила транзит российского газа 1 января 2025 года. Как это повлияло на Россию, вы можете узнать здесь.