Коли відбудеться нова індексація

Нова індексація пенсійних виплат запланована на березень, повідомляє 24 Канал з посиланням на ФПУ.

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Те, як проіндексують виплати, поки невідомо. Загалом показник індексації розраховується з урахуванням:

річного підсумку інфляції;

середнього розміру зарплат з яких сплачувався ЄСВ.

Зверніть увагу! Розмір індексації розраховується за такою формулою: до 50% від значення інфляції у 2024 році додається 50% від показника зростання середньої зарплати за останні 3 роки у порівнянні з попередніми 3 роками.

Прогнози, що були опубліковані до цього, свідчать про зростання виплат пенсіонерів на показник від 10% до 17%. Загалом пенсії можуть зрости так:

мінімум на 100 гривень;

максимум сягає 1 500 гривень.

Нагадаємо! Під індексацію підпадає "чиста" пенсія без жодних надбавок та доплат. До того ж непроіндексованими будуть виплати пенсіонерів, що вийшли на пенсію протягом останніх 3 років.