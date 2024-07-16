Газовики попереджають: всі українці повинні пройти важливу процедуру

16 липня 2024, 12:37
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Джерело:

Дніпровська філія "Газмережі"

Коригування показань газових лічильників є обов'язковою процедурою у низці випадків. Її потрібно здійснювати усім українцям.

Коригування показань лічильника

Передача показань лічильника щомісяця є необхідною умовою для споживачів газу. Але навіть не всі усвідомлюють, що також важливо правильно коригувати ці показники.

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Є кілька ситуацій, коли потрібно скоригувати показники лічильників:

  1. Неповна передача показань: коли дані передані не з 1 по 5 число місяця, а в інші дні.
  2. Повторна передача показань через кілька каналів одночасно. Наприклад, через онлайн-сервіси та контакт-центр, що може призвести до некоректної обробки даних.
  3. Передача помилкових даних.
  4. Тимчасова відсутність споживача за адресою, який не дублює останні показання, зафіксовані на лічильнику з 1 по 5 число щомісячно.
  5. Суттєве завищення або заниження показників порівняно з фактичним споживанням.

Як скоригувати показання лічильника?

Можна скоригувати показання лічильників у будь-якому центрі обслуговування клієнтів "Газмереж", або зробити це онлайн, перейшовши на вебсторінку "Газмереж" вашого регіону і зв'язавшись з ними через месенджер.
Автор: Катерина Добровольська