Корректировка показаний счетчика

Передача показаний счетчика ежемесячно является необходимым условием для потребителей газа. Но даже не все осознают, что также важно правильно корректировать эти показатели.

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Есть несколько ситуаций, когда нужно скорректировать показатели счетчиков:

Неполная передача показаний: когда данные переданы не с 1 по 5 число месяца, а в другие дни. Повторная передача показаний через несколько каналов одновременно. Например, через онлайн-сервисы и контакт-центр, что может привести к некорректной обработке данных. Передача ложных данных. Временное отсутствие потребителя по адресу, который не дублирует последние показания, зафиксированы на счетчике с 1 по 5 число ежемесячно. Существенное завышение или занижение показаний по сравнению с фактическим потреблением.