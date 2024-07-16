Корректировка показаний счетчика
Передача показаний счетчика ежемесячно является необходимым условием для потребителей газа. Но даже не все осознают, что также важно правильно корректировать эти показатели.
Читайте также: В каком регионе Украины потребителям придется заплатить пеню за долги за коммуналку
Есть несколько ситуаций, когда нужно скорректировать показатели счетчиков:
- Неполная передача показаний: когда данные переданы не с 1 по 5 число месяца, а в другие дни.
- Повторная передача показаний через несколько каналов одновременно. Например, через онлайн-сервисы и контакт-центр, что может привести к некорректной обработке данных.
- Передача ложных данных.
- Временное отсутствие потребителя по адресу, который не дублирует последние показания, зафиксированы на счетчике с 1 по 5 число ежемесячно.
- Существенное завышение или занижение показаний по сравнению с фактическим потреблением.