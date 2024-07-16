Корректировка показаний счетчика

Передача показаний счетчика ежемесячно является необходимым условием для потребителей газа. Но даже не все осознают, что также важно правильно корректировать эти показатели.

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Есть несколько ситуаций, когда нужно скорректировать показатели счетчиков:

  1. Неполная передача показаний: когда данные переданы не с 1 по 5 число месяца, а в другие дни.
  2. Повторная передача показаний через несколько каналов одновременно. Например, через онлайн-сервисы и контакт-центр, что может привести к некорректной обработке данных.
  3. Передача ложных данных.
  4. Временное отсутствие потребителя по адресу, который не дублирует последние показания, зафиксированы на счетчике с 1 по 5 число ежемесячно.
  5. Существенное завышение или занижение показаний по сравнению с фактическим потреблением.

Как скорректировать показания счетчика?

Можно скорректировать показания счетчиков в любом центре обслуживания клиентов "Газмереж", или сделать это онлайн, перейдя на веб-страницу "Газмереж" вашего региона и связавшись с ними через мессенджер.