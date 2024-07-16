Коригування показань лічильника

Передача показань лічильника щомісяця є необхідною умовою для споживачів газу. Але навіть не всі усвідомлюють, що також важливо правильно коригувати ці показники.

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Є кілька ситуацій, коли потрібно скоригувати показники лічильників:

Неповна передача показань: коли дані передані не з 1 по 5 число місяця, а в інші дні. Повторна передача показань через кілька каналів одночасно. Наприклад, через онлайн-сервіси та контакт-центр, що може призвести до некоректної обробки даних. Передача помилкових даних. Тимчасова відсутність споживача за адресою, який не дублює останні показання, зафіксовані на лічильнику з 1 по 5 число щомісячно. Суттєве завищення або заниження показників порівняно з фактичним споживанням.