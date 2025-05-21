Статки короля Чарльза зросли до 850 мільйонів доларів: скільки монарх заробив за рік

Особистий капітал короля Чарльза помітно зріс у 2024 році. Таким чином монарх опинився на 238 місці у списку найбагатших людей Великої Британії.

Король Чарльз у рейтингу найбагатших британців

Нині статки монарха становлять майже 850 мільйонів доларів, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Sunday Times.

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Видання опублікувало свій щорічний рейтинг, у якому описали статки деяких із найзаможніших знаменитостей Великобританії: Льюїса Гамільтона, Девіда та Вікторію Бекхемів, Елтона Джона та короля Чарльза.

Попри те, що до списку увійшли 156 мільярдерів, монарха серед них немає. Тим не менш, за минулий рік статки короля Чарльза зросли майже на 40 мільйонів доларів, помістивши його на 238 місце рейтингу з оціночним статком майже 850 мільйонів доларів.

Видача ліцензій на будівництво вітрових електростанцій допомогла Crown Estate подвоїти свої прибутки, збільшивши суверенний грант, який фінансує офіційну діяльність королівської сім'ї. Його маєтки в Балморалі, Сандрінгем та Норфолку, а також інвестиційний портфель, успадкований від його покійної матір'ю, складають основну частину його статків,

– зазначає видання.

Що відомо про статки монарха

Справжні статки короля стали суперечок, оскільки більшість його активів і маєтків належать короні. Наприклад, газета The Times не враховувала маєток монархів або герцогство Ланкастер при підрахунку поточного майна короля Чарльза.

Обидва ці маєтки супроводжуються посадою суверена, і існують правила, які обмежують можливість монарха продавати їх або отримувати від них прибуток. Вважати це особистими активами короля було б схоже на те, що керівник розглядає офісний ноутбук, як свій власний,

– пояснили в агентстві.

Так само велика частина мистецької колекції королівської сім’ї, ювелірних виробів, гобеленів, скульптур до Королівської колекції та для суверена, але не належать йому особисто.

Натомість особисті статки короля Чарльза ІІІ включають королівські маєтки в Сандрінгемі та Балморалі – дві найулюбленіші резиденції.

У 2022 році головну резиденцію Сандрінгема оцінили в 73 мільйони доларів, однак вартість усього маєтку більша. Це також приносить додатковий дохід завдяки туризму. Замок у Балморалі оцінили у 80 мільйонів доларів.