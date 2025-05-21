Король Чарльз в рейтинге самых богатых британцев

Сейчас состояние монарха составляет почти 850 миллионов долларов, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Sunday Times.

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Издание опубликовало свой ежегодный рейтинг, в котором описали состояние некоторых из самых богатых знаменитостей Великобритании: Льюиса Гамильтона, Дэвида и Викторию Бекхэмов, Элтона Джона и короля Чарльза.

Несмотря на то, что в список вошли 156 миллиардеров, монарха среди них нет. Тем не менее, за прошлый год состояние короля Чарльза выросло почти на 40 миллионов долларов, поместив его на 238 место рейтинга с оценочным состоянием почти 850 миллионов долларов.

Выдача лицензий на строительство ветровых электростанций помогла Crown Estate удвоить свои доходы, увеличив суверенный грант, который финансирует официальную деятельность королевской семьи. Его имения в Балморале, Сандрингем и Норфолке, а также инвестиционный портфель, унаследованный от его покойной матерью, составляют основную часть его состояния,

– отмечает издание.

Что известно о состоянии монарха

Настоящее состояние короля стало спорным, поскольку большинство его активов и имений принадлежат короне. Например, газета The Times не учитывала имение монархов или герцогство Ланкастер при подсчете текущего имущества короля Чарльза.

Оба эти имения сопровождаются должностью суверена, и существуют правила, которые ограничивают возможность монарха продавать их или получать от них прибыль. Считать это личными активами короля было бы похоже на то, что руководитель рассматривает офисный ноутбук, как свой собственный,

– объяснили в агентстве.

Так же большая часть художественной коллекции королевской семьи, ювелирных изделий, гобеленов, скульптур в Королевскую коллекцию и для суверена, но не принадлежат ему лично.

Зато личное состояние короля Чарльза III включают королевские поместья в Сандрингеме и Балморале – две любимые резиденции.

В 2022 году главную резиденцию Сандрингема оценили в 73 миллиона долларов, однако стоимость всего имения больше. Это также приносит дополнительный доход благодаря туризму. Замок в Балморале оценили в 80 миллионов долларов.