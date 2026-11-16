Росія вдарила по підприємству: знищено та пошкоджено обладнання, втрачена готова продукція

Внаслідок російського ракетного удару потужності компанії "Королівський смак" зазнали значних руйнувань. На території заводу спалахнула масштабна пожежа.

Що сталося на відомому підприємстві

Пожежа знищила виробниче обладнання та великі обсяги готової продукції, про що повідомила пресслужба підприємства, повідомив керівник пресслужби підприємства Геннадій Тертичний.

Геннадій Тертичний Керівник пресслужби підприємства "Королівський смак" Зупинка виробництва компанії "Королівський смак" виявилася вимушеним, але необхідним рішенням. Сьогодні внаслідок ворожого удару підприємство зазнало значних пошкоджень. Нищівний удар спричинив масштабну пожежу, внаслідок якої було знищено та пошкоджено виробниче обладнання, а також втрачено великі обсяги готової продукції.

Команда бренду наразі працює над ліквідацією наслідків атаки.

Дякуємо всім, хто підтримує нас у цей непростий час,

– написав Тертичний.

Нагадаємо, що про зупинку виробництва "Королівський смак" стало відомо 13 листопада – через критичну ситуацію з електропостачанням та постійну загрозу атак. Компанія також повідомила, що "залишає людей без роботи", що є найважчим у цій ситуації.