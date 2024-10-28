У Китаї за 2024 рік покарали майже 590 тисяч осіб за корупцію

Від початку 2024 року у Китаї була проведена масштабна кампанія по боротьбі з корупцією. В ході неї виявлено та покарано 589 тисяч осіб.

Боротьба з корупцією у Китаї

З січня по вересень наглядові органи в Китаї отримали 2,7 мільйона звітів про протиправну діяльність чиновників, серед них було 756 000 скарг. Для подальшого розслідування у прокуратурі передано 2 972 справи.

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Зверніть увагу! Справи про хабарництво порушили тільки проти 19 000 осіб.

20 травня китайська влада оголосила, що міністр сільського господарства і сільських справ Китаю Тан Женьцзянь перебуває під слідством за підозрою в серйозних порушеннях партійної дисципліни і закону. Ця термінологія зазвичай використовується в країні для позначення потенційних проблем з корупцією.

Після переобрання Сі Цзіньпіна в Китаї стали частіше з'являтися новини про подібні розгляди щодо високопоставлених держслужбовців.

Наприклад у листопаді 2022 року колишнього міністра юстиції КНР Фу Чженхуа визнали винним у корупції та засудили до страти з відстрочкою виконання вироку на два роки. Вже у квітні 2024 року стало відомо, що і його наступник Тан Іцзюнь потрапив під слідство.