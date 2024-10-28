Борьба с коррупцией в Китае

С января по сентябрь надзорные органы в Китае получили 2,7 миллиона отчетов о противоправной деятельности чиновников, среди них было 756 000 жалоб. Для дальнейшего расследования в прокуратуру передано 2 972 дела.

Читайте также В 2025 году не является исключением, что 100 долларов будут стоить более 4 500 гривен

Обратите внимание! Дела о взяточничестве возбудили только против 19 000 человек.

20 мая китайские власти объявили, что министр сельского хозяйства и сельских дел Китая Тан Жэньцзянь находится под следствием по подозрению в серьезных нарушениях партийной дисциплины и закона. Эта терминология обычно используется в стране для обозначения потенциальных проблем с коррупцией.

После переизбрания Си Цзиньпина в Китае стали чаще появляться новости о подобных разбирательствах в отношении высокопоставленных госслужащих.

Например, в ноябре 2022 года бывшего министра юстиции КНР Фу Чжэнхуа признали виновным в коррупции и приговорили к смертной казни с отсрочкой исполнения приговора на два года. Уже в апреле 2024 года стало известно, что и его преемник Тан Ицзюнь попал под следствие.