Нові схеми корупції: за що засудили топменеджерів "Приватбанку"

Антикорупційний комітет оголосив про арешт топових менеджерів "Приватбанку" через корупцію у значних масштабах. Деякі з фігурантів, ймовірно, будуть позбавлені волі на термін до 12 років.

Корупція всередині "Приватбанку"

Згідно зі справою, у грудні 2016 року топменеджери "Приватбанку" на основі підробних документів здійснили переказ банківських коштів у сумі 223 мільйони гривень на офшорні рахунки.

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Зараз правоохоронці скерували до суду акт, де обвинувачення отримали: голова правління "Приватбанку", його перший заступник і керівники трьох департаментів.

Хід справи

Учасники справи незаконно вивели кошти двома траншами за кордон. Перший – 85,2 мільйона гривень перевели на рахунок компанії, яка пов'язана з одним із фігурантів. Другий – 136,8 мільйона гривень пішов в офшори за такою ж схемою.

Проте, це не єдині звинувачення. У справі йдеться також про те, що перед націоналізацією, ці ж фігуранти вивели 8,2 мільярда гривень. Їм вдалося це зробити, списавши кошти на розтрати нерезидентів, зокрема гроші відправилися до AS Privatbank у Латвії.

Обвинуваченим загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також, цим особам мають заборонити обіймати деякі посади на термін до 3 років, після звільнення.

Своєю чергою НАБУ не вважають, що викриті факти є вичерпними, оскільки розслідування по цій справі триває і донині. Першочергово, з'ясовуються деталі розкрадання 130 мільярдів гривень. Зауважте, саме ця справа стала однією з причин націоналізації "Приватбанку".

Зараз матеріали справи займають понад 2 500 томів.