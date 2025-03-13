У Бельгії та Португалії провели обшуки в справі про вплив Huawei на Європарламент

13 березня правоохоронні органи провели масштабні обшуки в офісах китайської компанії Huawei в Брюсселі, а також у регіонах Фландрія, Валлонія та на території Португалії. Слідчі дії відбуваються в межах нового антикорупційного розслідування, що стосується ймовірного впливу Huawei на діяльність Європарламенту.

Корупція в Європарламенті

У спецоперації взяли участь понад 100 працівників поліції, які за дорученням Центрального управління по боротьбі з корупцією провели обшуки в офісах і помешканнях лобістів, пов’язаних із Huawei, передає 24 Канал з посиланням на видання Le Soir.

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Їх підозрюють у підкупі євродепутатів з метою просування інтересів компанії в ЄС. Серед основних звинувачень: корупція, фальсифікація документів, відмивання коштів і участь у злочинній організації.

Головним фігурантом розслідування є Валеріо Оттаті, який із 2019 року обіймає посаду директора зі зв’язків із громадськістю офісу Huawei в ЄС. До цього він протягом десяти років працював помічником двох колишніх євродепутатів від Італії.

Він організовував численні зустрічі з депутатами Європарламенту та запрошував людей на різні заходи,

– пише видання.

Тепер федеральна прокуратура Бельгії підозрює, що ці "зустрічі" були лише прикриттям для піар-кампаній із корупційним підтекстом, які координувалися Оттаті та його ймовірними спільниками.

Як підкуповували депутатів

За даними джерел, підкуп міг здійснюватися у формі цінних подарунків – зокрема, смартфонів Huawei, квитків на футбольні матчі (Huawei має приватну ложу на стадіоні Lotto Park у Брюсселі, де виступає клуб "Андерлехт"), а також грошовими переказами на суму в кілька тисяч євро.

До речі! Варто зазначити, що згідно з етичним кодексом Європарламенту, усі подарунки від третіх осіб вартістю понад 150 євро підлягають обов’язковому декларуванню та внесенню до публічного реєстру.