Коррупция в Европарламенте

В спецоперации приняли участие более 100 сотрудников полиции, которые по поручению Центрального управления по борьбе с коррупцией провели обыски в офисах и квартирах лоббистов, связанных с Huawei, передает 24 Канал со ссылкой на издание Le Soir.

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Их подозревают в подкупе евродепутатов с целью продвижения интересов компании в ЕС. Среди основных обвинений: коррупция, фальсификация документов, отмывание средств и участие в преступной организации.

Главным фигурантом расследования является Валерио Оттати, который с 2019 года занимает должность директора по связям с общественностью офиса Huawei в ЕС. До этого он в течение десяти лет работал помощником двух бывших евродепутатов от Италии.

Он организовывал многочисленные встречи с депутатами Европарламента и приглашал людей на различные мероприятия,

– пишет издание.

Теперь федеральная прокуратура Бельгии подозревает, что эти "встречи" были лишь прикрытием для пиар-кампаний с коррупционным подтекстом, которые координировались Оттати и его вероятными сообщниками.

Как подкупали депутатов

По данным источников, подкуп мог осуществляться в форме ценных подарков – в частности, смартфонов Huawei, билетов на футбольные матчи (Huawei имеет частную ложу на стадионе Lotto Park в Брюсселе, где выступает клуб "Андерлехт"), а также денежными переводами на сумму в несколько тысяч евро.

Кстати! Стоит отметить, что согласно этическому кодексу Европарламента, все подарки от третьих лиц стоимостью более 150 евро подлежат обязательному декларированию и внесению в публичный реестр.