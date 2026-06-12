Після удару російського дрона: Норвегія виділяє кошти на ЧАЕС

Норвегія оголосила про додатковий внесок на відновлення захисного нового безпечного конфайнменту Чорнобильської АЕС. Раніше він був пошкоджений внаслідок атаки російського дрона.

Скільки коштів Норвегія виділяє на ЧАЕС?

Розмір внеску становитиме 100 мільйонів норвезьких крон (близько 10 мільйонів доларів США), про що повідомили у Міненерго.

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Кошти будуть спрямовані через спеціальний рахунок International Chornobyl Cooperation Account (ICCA), який адмініструє Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Денис Шмигаль Міністр енергетики Норвегія залишається одним із найнадійніших партнерів України у зміцненні стійкості нашого енергетичного сектору та подоланні наслідків російських атак. Ми побудували міцне партнерство в межах Фонду підтримки енергетики України, а норвезька допомога та постачання обладнання продовжують допомагати нашим енергетикам відновлювати інфраструктуру, пошкоджену російськими ударами

У відомстві також нагадали, що наприкінці квітня Сполучені Штати Америки анонсували виділення 100 мільйонів доларів на ремонт конфайнмента Чорнобильської АЕС. Крім того, у межах Міжнародної Чорнобильської конференції з питань відновлення та ядерної безпеки, була підписана угода з ЄБРР про 30 мільйонів євро на перший етап відновлення конфайнменту, а партнери взяли на себе перші зобовʼязання на суму майже 100 мільйонів євро.

Дякуємо усім міжнародним партнерам за їхню сталу підтримку та солідарність з Україною. Ці внески є важливим кроком для посилення ядерної та радіаційної безпеки не лише України, а й усієї Європи,

– сказав Шмигаль.

Згідно з інформацією, фінансування дозволить відновити системи безпеки Чорнобильської АЕС. Вона постраждала внаслідок російської атаки безпілотником у лютому 2025 року. У зв'язку з діями Росії, було пошкоджено Новий безпечний конфайнмент над зруйнованим четвертим енергоблоком.

Нагадаємо, що ВРУ у четвер, 11 червня, підтримала зміни до Держбюджету на поточний рік. Таким чином, на потреби Чорнобильської АЕС додатково передбачено майже 600 мільйонів гривень.

Крім того, працівникам ЧАЕС можуть підвищити зарплати. Володимир Зеленський запевняв, що вже в червні будуть рішення щодо питання про зарплати.