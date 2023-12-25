Коли долар може коштувати 50 гривень: експерт пояснив, що може до цього призвести

Наступного року долар ймовірно подорожчає. Навіть у бюджеті курс був закладений на рівні понад 40 гривень. Втім ріст вартості може рекордно сягнути вгору і перевалити за 40 гривень. І для цього будуть певні причини.

Чи може подорожчати долар у 2024 році

Як розповів 24 Каналу економіст Данило Монін, долар може сягнути максимального показника наступного року. І це все може трапитися через відсутність в потрібному обсязі зовнішнього фінансування.

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Відтак експерт пояснює, що якщо зовнішні гравці не дадуть достатньо грошей, Україні доведеться закрити частину дефіциту коштом власних ресурсів.

Данило Монін Економіст Тоді курс цілком може становити 45 – 50 гривень за долар.

Цікаво додати, що за словами Моніна, якщо торговий баланс буде негативним, а саме в 37 мільярдів доларів і приблизно такий і у 2024 році, то це питання часу, коли відбудеться глибока девальвація.

Вважаю, що правильно її починати проводити вже у 2024 році, аби оголосити пік майбутніх періодів,

– пояснює експерт.

Який курс НБУ

Станом на 25 грудня, за даними НБУ, офіційний курс долара становить гривні. Цікаво, що 14 грудня валюта перевалила за 37 гривень, а 22 грудня становила майже 37,6 гривні.

Що буде у січні

Банкір Тарас Лєсовий каже, передає 24 Канал, що такі зміни у грудні, як скасування обмежень на готівковому ринку та м’яке втручання регулятора на міжбанк для досягнення щонайменше балансу між попитом і пропозицією, триватимуть й на початку 2024 року.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Наразі немає жодних ознак для "стурбованості": міжнародні валютні резерви України становлять майже 39 мільярдів доларів – цього цілком достатньо досить тривалий час підтримувати баланс на валютному ринку. А обсяги міжнародної допомоги навряд чи будуть меншими за озвучені урядом 41 мільярдів доларів на рік.

Крім того, після свят, прогнозує Лєсовий, на ринку валют спостерігатимуться курсові зміни, які будуть незначними та більш-менш прогнозованими. Також, НБУ матиме вагомий вплив на курсоутворення, бо ситуація на міжбанку під ретельним наглядом реглятора.