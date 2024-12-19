Росія "експортує" українське зерно: кому Москва постачає крадені ресурси

Російські судна таємно експортують зерно з порту, що перебуває під західними санкціями в окупованому Криму, до підконтрольного хуситам Ємену. Це сталося вже вдруге за останні кілька місяців.

Що відомо про крадіжку зерна

Дане явище стало поширеним після початку повномасштабного вторгнення, коли десятки кораблів перевозили зерно з окупованих портів до Сирії, Ірану та інших країн, пише 24 канал з посиланням на розслідування Bellingcat і Lloyd's List.

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У тексті йдеться про те, що судно Zafar завантажило зерно в порту Севастополя на початку жовтня і прибуло до порту Саліф у Ємені в середині листопада. Перед тим воно зупинилося в Джибуті на кілька днів.

UNVIM не відповів на запити видання про коментарі щодо перевірки судна інспекції під час перебування в Джибуті. Однак супутникові знімки та дані відстеження суден показали, що Zafar знаходився в порту Джибуті на початку листопада після декількох днів очікування на якорі.

Навіть якщо Zafar було перевірено UNVIM, це не означає, що він діяв у межах мандату, оскільки справжній порт відправлення — окупований Крим — не є підставою для дій UNVIM. Механізм UNVIM спрямований на сприяння руху комерційних товарів до єменських портів, що не перебувають під контролем уряду, а також на дотримання ембарго на постачання зброї,

— йдеться у тексті.

Ймовірно, що Zafar не повідомив UNVIM, звідки саме він вирушив. Той факт, що судно вимкнуло свою автоматичну ідентифікаційну систему Севастополі і його присутність було зафіксовано лише завдяки супутниковим знімкам, свідчить про можливу приховування інформації.

Зауважте! Управитель судна не відповів на запити про коментарі, а власник Zafar залишається невідомим.

Реакція світу на викрадення зерна

Подібний рейс Zafar здійснював раніше цього року, про що повідомляли Bellingcat та Lloyd’s List. Експерти зазначали, що затвердження таких перевезень UNVIM, навіть якщо деталі були нечіткими або поза межами його мандату, створює незручну ситуацію для ООН, оскільки більшість її країн-членів неодноразово засуджували вторгнення Росії в Україну.

Зокрема порт Севастополя перебуває під санкціями США та Великої Британії, а термінал, до якого прибув Zafar, — під санкціями ЄС.