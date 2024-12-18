Українська експортна пшениця дорожчає

Протягом тижня експортні ціни попиту на російську пшеницю з протеїном 12,5% та поставкою у січні виросли на 7 доларів за тонну до 2 – місячного максимуму 235 доларів за тонну FOB, повідомляє 24 Канал із посиланням на Grain Trade. Здорожчання відбувається на тлі активного попиту з боку країн північної Африки.

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За цей час ціни попиту на французьку пшеницю виросли на 2 долари за тонну до 242 доларів за тонну, на американську – впали на 5 доларів за тонну до 244 доларів за тонну, на німецьку – залишилися на рівні 254 доларів за тонну на базисі FOB.

В Україні на тлі девальвації гривні ціни попиту на пшеницю в портах Чорного моря за тиждень виросли на 50 – 100 гривень за тонну до 9950 – 10100 гривень за тонну або 209 – 214 доларів за тонну на продовольчу, та на 100 – 200 гривень за тонну до 9500 – 9600 гривень за тонну або 204 – 205 доларів за тонну на фуражну пшеницю.

Важливо! При цьому ціни попиту на поставки в порт Констанца виросли до 227 – 228 доларів за тонну на продовольчу та 225 – 226 доларів за тонну на фуражну пшеницю, що свідчить про потенціал подальшого підвищення цін на українське зерно. Переробники активно купують продовольчу пшеницю по 9600 – 10200 гривень за тонну з доставкою на млин. Фермери стримують продажі, але трейдери також обмежили закупівлі, оскільки експортний попит суттєво знизився.

У 2024/25 маркетинговому році Україна експортувала 9,2 мільйона тонн пшениці, що на 37% перевищує відповідний показник 2023 року (6,7 мільйона тонн), але у першій половині грудня експорт зменшився до 213 тисяч тонн у порівнянні з 814 тисячами тонн за аналогічний період грудня 2023 року.

Березневі ф'ючерси на пшеницю вчора знизилися:

на 0,4% до 202,1 долара за тонну – на м'яку озиму SRW – пшеницю в Чикаго (–2,9% за місяць),

на 0,4% до 205,5 долара за тонну – на тверду озиму HRW – пшеницю в Канзас – Сіті (–1,4%),

на 0,3% до 219,8 долара за тонну – на тверду яру HRS – пшеницю у Міннеаполісі (–0,7%).

Водночас виросли одразу на 1,7% до 233,5 євро за тонну або 245,4 доларів за тонну березневі ф'ючерси на пшеницю на паризькій Euronext (+4,2% за місяць).

Ціни європейської пшениці підтримали підсумки тендеру в Саудівській Аравії, де державна агенція GFSA придбала 804 тисячі тонн борошномельної пшениці з протеїном 12,5% (зокрема й європейського походження) за ціною 268,87 долара за тонну CFR, а обсяг закупівлі виявився більшим, ніж очікувався.

Зверніть увагу! Країни ЄС у 2024/25 маркетинговому році експортували лише 10,2 мільйона тонн пшениці, що на 29% поступається торішнім темпам. Високі ціни європейської пшениці, нарощування виробництва в Аргентині та Австралії та активні поставки з Росії не дають шансів на нарощування експорту з ЄС.

Експорт пшениці з США за 6 – 12 грудня виріс на 20% до 298 тисячі тонн, а загалом у сезоні сягнув 11,537 мільйона тонн, що на 29,4% перевищує відповідний торішній показник.

Темпи експорту пшениці з Росії залишаються високими. У грудні він може сягнути 3 – 3,5 мільйона тонн, а у першій половині сезону складе 28 – 28,5 мільйона тонн, оскільки на 1 грудня було відвантажено 25,3 мільйона тонн.