Це не Угорщина: ЗМІ назвали країну, яка не підтримала 21-й пакет санкцій проти Росії

Новий, 21-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії, не підтримала Болгарія. Причиною стало включення до пакета очільника Російської православної церкви– патріарха Кирила.

Що відомо про 21-й пакет санкцій проти Росії

Про це йдеться у матеріалі "Європейської правди", яка посилається на двох дипломатів ЄС, які інформовані про перебіг дискусій, однак говорили на умовах анонімності.

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Згідно з інформацією, новий пакет санкцій проти Росії був обговорений послами ЄС ще минулого тижня. Тоді Болгарія не погодилась з додаванням до санкційного списку російського патріарха Кирила.

Як повідомили джерела, кілька держав, зокрема Болгарія, висловили застереження щодо запропонованих санкцій у сфері енергетики.

Нагадаємо, що 9 червня, Європейська комісія презентувала 21-й пакет санкцій. Обмеження мають обговорити та затвердити держави-члени у Раді ЄС.

Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн тоді зазначила, що новий пакет охоплює енергетику, банки та криптовалюти, торгівлю, зокрема рибальську галузь, візові обмеження для російських військовослужбовців.

Водночас Висока представниця ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас раніше заявляла, що санкції проти Росії працюють. За її словами, західні санкції вже коштували Кремлю від 1,2 до 1,5 трильйона доларів США.

Що ще відомо про нові санкції проти Росії

Новий, 21-й пакет санкцій, має бути затверджений до 15 липня 2026. Нові обмеження планують затвердити до цієї дати, аби не допустити різкого зростання цінової стелі на російську нафту.

Водночас ще у понеділок, 15 червня, Рада ЄС ухвалила новий пакет санкцій проти Росії. Він передбачає обмеження проти 34 фізичних та 47 юридичних осіб