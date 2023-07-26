Зовсім скоро: країни Балтії прискорять відключення від енергосистеми Росії

Міністерства енергетики Литви, Латвії та Естонії домовилися про синхронізацію електромереж з мережами континентальної Європи. Відповідно вони відключаться від кільця БРЕЛЛ, що залежить від російської енергосистеми.

Країни Балтії відключаться від електромереж Росії

На початку серпня цього року будуть підписані документи, які встановлюють угоду між прем'єр-міністрами Естонії, Литви та Латвії. Відтак до лютого 2025 року країни Балтії синхронізуються з європейською енергосистемою.

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Рішення прийнято з урахуванням геополітичної ситуації, що змінилася, з безпекою в регіоні в умовах війни в Україні. Це ще раз підтверджує єдність країн Балтії в досягненні спільних цілей енергетичної безпеки,

– повідомили у міністерстві енергетики Литви.

Енергосистеми Балтії досі є частиною кільця БРЕЛЛ, до якого також входять Росія та Білорусь. Воно залежить від центру управління у Москві та російської енергосистеми.

Якщо цю угоду реалізують, тоді місцеві оператори до серпня 2024 року будуть повинні оголосити про припинення співпраці з БРЕЛЛ та синхронізуватися з мережами континентальної Європи.

ЄС включив Україну до своїх економічних прогнозів

ЄС вперше включив Україну до європейського регулярного огляду структурних особливостей, економічних показників та перспектив розвитку Spring 2023 Economic Forecast. Там вказано, що перспективи розвитку держави мали покращитися після отримання статусу країни-кандидата 23 червня 2022 року.

Уряд України здійснює всю необхідну роботу для найскорішого набуття членства у Європейському Союзі. Включення нашої країни до регулярних економічних оглядів є важливим сигналом, що інтеграція в ЄС має незворотний характер,

– зауважив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Прогнози щодо економічної ситуації в країні виглядають наступним чином: