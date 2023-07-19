Україну було вперше включено до європейського регулярного огляду

У прогнозі зазначається, що перспективи розвитку держави мали покращитися після отримання статусу країни-кандидата 23 червня 2022 року.

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Уряд України здійснює всю необхідну роботу для найскорішого набуття членства у Європейському Союзі. Включення нашої країни до регулярних економічних оглядів є важливим сигналом, що інтеграція в ЄС має незворотний характер,

– зауважив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Також у прогнозі розповіли, що ефективні дії українського Уряду сприяли зниженню рівня дефіциту держбюджету — близько 2% ВВП у період з 2015 по 2021 рік. Водночас завдяки високим темпам зростання номінального ВВП коефіцієнт державного боргу знизився до рівня нижче 50% ВВП у 2021 році.

Після початку повномаштабного вторгнення Україна стикнулася з загальним скороченням ВВП на 29,1%. Проте на їх думку, завдяки діям влади України та міжнародній підтримці очікується стабілізація економічного зростання вже цього року.

Прогнози такі:

зростання ВВП на 0,6% у 2023 році, та на 4% у 2024 році.

зростання експорту: 1,5% у 2023 році та 5,3% у 2024 році.

зростання імпорту: 3% у 2023 році та 6,2% у 2024 році.

Світовий банк виділив кошти для України

Світовий банк виділив для України 1,5 мільярда доларів під гарантії Японії в рамках фонду ADVANCE Ukraine.

Світовий банк продовжить свою незмінну підтримку, щоб допомогти Україні відновитися та відновити ще сильнішу економіку,

– сказала регіональний віцепрезидент Світового банку Антонелла Бассані.

Гроші будуть витрачені на: