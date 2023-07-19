Україна шукає нові маршрути для зернової угоди

Посол України в Туреччині Василь Боднар в ефірі телемарафону розповів, що є ймовірність, що росіяни можуть не виконати усі погрози, які вони транслюють. Проте загроза досі існує, що суттєво впливає на шипінгові компанії. Тому Україна розглядає можливість транспортування продовольства у рамках зернової ініціативи через води Румунії та Болгарії.

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Нагадаємо! 17 липня Росія заявила, що виходить з зернової ініціативи, тому що умови Кремля "не виконують".

Він додав, що Україна створила фонд гарантування цих ризиків, але є умови.

Василь Боднар Посол України в Туреччині Ми так само маємо можливості залучати кораблі і компанії. З нашої точки зору, це можна реалізувати навіть не використовуючи цей маршрут, який вже був погоджений, а через територіальні води Румунії і Болгарії. Це також можливий варіант, щоб мінімізувати ризики.

Також він наголосив на необхідності відповідальності міжнародної спільноти. Це потрібно для допомоги реалізації Україною такого сценарію та тиску на Росію.

Світовий банк виділив кошти для України

В рамках фонду ADVANCE Ukraine Світовий банк виділив для України 1,5 мільярда доларів під гарантії Японії.

Світовий банк продовжить свою незмінну підтримку, щоб допомогти Україні відновитися та відновити ще сильнішу економіку,

– заявила регіональний віцепрезидент Світового банку Антонелла Бассані.

Гроші підуть на: