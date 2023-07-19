Украина ищет новые маршруты для зерновой сделки

Посол Украины в Турции Василий Боднар в эфире телемарафона рассказал, что есть вероятность, что россияне могут не выполнить все транслируемые ими угрозы. Однако угроза до сих пор существует, что оказывает существенное влияние на шипинговые компании. Поэтому Украина рассматривает возможность транспортировки продовольствия в рамках зерновой инициативы через воды Румынии и Болгарии.

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Напомним! 17 июля Россия заявила, что выходит по зерновой инициативе, потому что условия Кремля "не выполняют".

Он добавил, что Украина создала фонд гарантирования этих рисков, но есть условия.

Василий Боднар Посол Украины в Турции У нас также есть возможности привлекать корабли и компании. С нашей точки зрения это можно реализовать даже не используя этот маршрут, который уже был согласован, а через территориальные воды Румынии и Болгарии. Это также возможный вариант, чтобы минимизировать риски.

Также он отметил необходимость ответственности международного сообщества. Это нужно для помощи реализации Украиной такого сценария и давления на Россию.

Всемирный банк выделил средства для Украины

В рамках фонда ADVANCE Ukraine Всемирный банк выделил для Украины 1,5 млрд долларов под гарантии Японии.

Всемирный банк продолжит свою неизменную поддержку, чтобы помочь Украине восстановиться и восстановить еще более сильную экономику,

– заявила региональный вице-президент Всемирного банка Антонелла Бассани.

Деньги пойдут на: