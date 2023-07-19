Украина была впервые включена в европейский регулярный обзор
В прогнозе отмечается, что перспективы развития государства должны улучшиться после получения статуса страны-кандидата 23 июня 2022 года.
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Правительство Украины осуществляет всю необходимую работу для скорейшего членства в Европейском Союзе. Включение нашей страны в регулярные экономические обзоры является важным сигналом, что интеграция в ЕС носит необратимый характер.
– заметил министр финансов Украины Сергей Марченко.
Также в прогнозе рассказали, что эффективные действия украинского правительства способствовали снижению уровня дефицита госбюджета — около 2% ВВП в период с 2015 по 2021 год. В то же время, благодаря высоким темпам роста номинального ВВП коэффициент государственного долга снизился до уровня ниже 50% ВВП в 2021 году.
После начала полномасштабного вторжения Украина столкнулась с общим сокращением ВВП на 29,1%. Однако, по их мнению, благодаря действиям властей Украины и международной поддержке ожидается стабилизация экономического роста уже в этом году.
Прогнозы следующие:
- рост ВВП на 0,6% в 2023 году и на 4% в 2024 году.
- рост экспорта: 1,5% в 2023 году и 5,3% в 2024 году.
- рост импорта: 3% в 2023 году и 6,2% в 2024 году.
Всемирный банк выделил средства для Украины
Всемирный банк выделил для Украины 1,5 миллиарда долларов под гарантии Японии в рамках фонда ADVANCE Ukraine.
Всемирный банк продолжит свою неизменную поддержку, чтобы помочь Украине восстановиться и восстановить еще более сильную экономику,
– сказала региональный вице-президент Всемирного банка Антонелла Бассани.
Деньги будут потрачены на:
- обеспечение бедных граждан и перемещенных лиц и помощь домохозяйствам;
- поддержание реформы, направленной на повышение прозрачности и подотчетности расходования государственных ресурсов;
- помощь рынкам лучше функционировать "во время и после войны".