Украина была впервые включена в европейский регулярный обзор

В прогнозе отмечается, что перспективы развития государства должны улучшиться после получения статуса страны-кандидата 23 июня 2022 года.

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Правительство Украины осуществляет всю необходимую работу для скорейшего членства в Европейском Союзе. Включение нашей страны в регулярные экономические обзоры является важным сигналом, что интеграция в ЕС носит необратимый характер.

– заметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Также в прогнозе рассказали, что эффективные действия украинского правительства способствовали снижению уровня дефицита госбюджета — около 2% ВВП в период с 2015 по 2021 год. В то же время, благодаря высоким темпам роста номинального ВВП коэффициент государственного долга снизился до уровня ниже 50% ВВП в 2021 году.

После начала полномасштабного вторжения Украина столкнулась с общим сокращением ВВП на 29,1%. Однако, по их мнению, благодаря действиям властей Украины и международной поддержке ожидается стабилизация экономического роста уже в этом году.

Прогнозы следующие:

рост ВВП на 0,6% в 2023 году и на 4% в 2024 году.

рост экспорта: 1,5% в 2023 году и 5,3% в 2024 году.

рост импорта: 3% в 2023 году и 6,2% в 2024 году.

Всемирный банк выделил средства для Украины

Всемирный банк выделил для Украины 1,5 миллиарда долларов под гарантии Японии в рамках фонда ADVANCE Ukraine.

Всемирный банк продолжит свою неизменную поддержку, чтобы помочь Украине восстановиться и восстановить еще более сильную экономику,

– сказала региональный вице-президент Всемирного банка Антонелла Бассани.

Деньги будут потрачены на: