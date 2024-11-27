Сообщает 24 Канал со ссылкой на Deutsche Welle. Новая команда Еврокомиссии начнет работу 1 декабря 2024 года.

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Кто вошел в обновленный состав Еврокомиссии

Европейский парламент 27 ноября утвердил новый состав Европейской комиссии, который был предложен действующим председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен и согласован Советом ЕС в сентябре. Решение поддержали 370 депутатов, 282 проголосовали против, еще 36 – воздержались.

Несмотря на сопротивление фракции "Патриоты за Европу" (сформирована партией "ФИДЕС – Венгерский гражданский союз" премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и французской партией правого толка "Национальное объединение" Марин Ле Пен), для принятия решения хватило простого большинства голосов.

В состав комиссии вошли 26 еврокомиссаров. Бывший премьер-министр Эстонии Каю Каллас назначена на должность верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности вместо Жозепа Борреля.

Обновленный состав Еврокомиссии / Фото Урсулы фон дер Ляйен в X

Венгерский политик Оливер Вархейи, который ранее отвечал за политику добрососедства и расширения, теперь занимает должность комиссара по вопросам здравоохранения и благополучия животных.

Президент Европейского парламента Роберта Мецола заявила, что приоритетами новой Европейской комиссии станут энергетика, безопасность и оборона.

Какими будут шаги обновленного состава

Урсула фон дер Ляйен объявила, что первая инициатива Комиссии будет компасом конкурентоспособности. Ее цель - сократить разрыв в инновациях между Европой, США и Китаем, усилить безопасность и независимость, а также обеспечить декарбонизацию.

Говоря о Европейском "зеленом соглашении", фон дер Ляйен заявила, что "мы должны и будем продолжать курс на достижение целей". Она пообещала разработать новое промышленное соглашение, начать стратегический диалог о будущем европейской автомобильной промышленности, сосредоточиться на развитии экономики замкнутого цикла и работать над созданием Европейского союза сбережений и инвестиций.

Относительно войны в Украине, а также на Ближнем Востоке и в некоторых частях Африки, фон дер Ляйен отметила, что "Европа должна играть более сильную роль во всех этих сферах", поскольку сейчас она нужна больше, чем когда-либо.

Президент Еврокомиссии подчеркнула важность укрепления европейской безопасности. Она призвала страны ЕС увеличить расходы на оборону, подчеркивая, что это является приоритетом новой комиссии.

На границах Европы бушует война, и мы должны быть готовы к тому, что ждет нас впереди, работая бок о бок с НАТО. Россия тратит на оборону до 9% ВВП. Европа тратит в среднем 1,9%. В этом сравнении что-то не так. Наши расходы на оборону должны вырасти,

– подчеркнула фон дер Ляйен.

Она также выразила необходимость создания единого европейского рынка обороны, укрепления оборонно-промышленной базы, повышения военной мобильности и разработки совместных оборонных проектов.

В течение первых 100 дней нового мандата фон дер Ляйен обещает представить "белую книгу" о будущем европейской обороны.

Она подчеркнула, что борьба за свободу касается не только 27 стран-членов ЕС. По словам фон дер Ляйен, “мечта о Европе распространяется на Западные Балканы, Украину, Молдову и дальше”.

"Мы видели храбрость народа Украины на пути в Европу... И пусть не будет сомнений - мы хотим, чтобы Украина была частью нашего Европейского Союза. Поэтому мы будем рядом с Украиной столько, сколько потребуется. Будем готовы к реформам, которые нужны с нашей стороны, и мы будем поддерживать эти страны на каждом шагу, учитывая их заслуги, пока они не будут готовы присоединиться к нашему союзу", – заявила президент ЕК.