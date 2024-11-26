Такое мнение об успехах Украины в развитии высказала посол ЕС в Украине Катарина Матернова в рамках мероприятия NV "Украина 2050. Диалоги о будущем". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NV.

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Матернова назвала успехи Украины на пути в ЕС

Я думаю, что значительный прогресс достигнут в области цифровизации. Украина на самом деле является лидером в области цифрового правительства, и это та сфера, в которой мы больше всего продвинулись в дискуссиях о вступлении Украины в ЕС,

– заверила посол.

По ее словам, по этому скоро появится возможность выхода на внутренний рынок ЕС в ряде цифровых услуг. Сначала все начнется с роуминга, но вскоре после этого пойдут другие цифровые услуги. Также, по ее мнению, Украина во многом является лидером в области обороны и оборонных инноваций.

"Украина также добилась большого прогресса в области экологического регулирования, но, очевидно, что многое из этого не будет реализовано, пока не закончится война. Я думаю, вы добились большого прогресса в том, что мы называем "основными принципами", – отметила Катарина Матернова.

Кроме вышеупомянутого, она считает, что наше государство присоединится к блоку к концу десятилетия. Этот прогноз сделал и президент Европейского совета Шарль Мишель. По словам Матерновой, в процессе расширения ЕС существует два аспекта, в случае с Украиной их даже три.