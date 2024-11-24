Однако, независимо от политического курса новой американской администрации, Европа уже демонстрирует положительные признаки субъектности, которые свидетельствуют о важной тенденции. ЕС в дальнейшем будет надежным союзником и опорой, которая будет исключать сценарии кулуарных договоренностей с Россией в обход украинской позиции. Далее читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

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Основания для таких положительных оценок

Во-первых, активизация традиционных украинских союзников. С января 2025 года председательство в Совете ЕС начнет Польша. 19 ноября министр иностранных дел страны Радослав Сикорский собрал в Варшаве коллег из Франции, Германии, Италии, уполномоченных представителей из Великобритании и Испании и нового Еврокомиссара по внешним делам Каю Каллас. Ключевой месседж – в Европе формируется четкий союз, направленный на усиление безопасности, увеличение инвестиций в оборонный сектор и привержен линии поддержки Украины.

Можно ожидать, что Польша будет активно следовать указанному политическому курсу и стимулировать Европу к более решительным действиям. Ведь, это не только в интересах Киева, но и среди стратегических целей Варшавы, поэтому любые другие вопросы не станут помехой союзничеству.

Во-вторых, есть последовательная позиция других влиятельных представителей европейского политического истеблишмента. В частности, президента Франции Эммануэля Макрона. Он системно отправляет четкие политические сигналы: французская сторона не будет поддерживать мирные инициативы или неофициальные переговоры, если в их основе не будет лежать политическая воля Украины и четкие гарантии безопасности, которые не позволят повторной эскалации;

В-третьих, благоприятная внутриполитическая конъюнктура в других европейских странах. Кампания праворадикалов и евроскептиков, которые так активно поддерживают российские спецслужбы, не достигла ожидаемых результатов.

В Нидерландах и Австрии, где популистские политсилы формально победили на парламентских выборах, они не смогли сформировать коалиции на основе собственных принципов и избирательных программ. В первом случае одиозного нидерландского политика Герта Вилдерса поставили в четкие рамки, а потому он не сможет изменить курса на поддержку Украины. Во втором случае, Австрийская партия свободы вообще может остаться за пределами коалиции, поскольку никто не намерен договариваться с ней.

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Во Франции последователи Марин Ле Пен провалили досрочные выборы и хотя формально и косвенно помогли с формированием правительства, но они не будут иметь решающего влияния на внешнеполитический курс страны.

В целом, несмотря на увеличение праворадикалов в Европарламенте по результатам выборов в июне 2024 года, они будут находиться далеко от центров принятия решений и не будут определять политику ЕС.

Есть основания полагать, что благоприятно для Украины пройдут выборы в феврале 2025 года в Германии. С высокой вероятностью, ХДС одержит победу и возглавит переговоры о коалиции и у партии будет достаточно вариантов для ее создания.

Пророссийская "Альтернатива для Германии" может получить больше голосов от предыдущих показателей, но не сможет конкурировать за создание большинства. Потенциально новый канцлер Фридрих Мерц выглядит как оптимальный кандидат, который может зайти дальше в поддержке Украины, чем всегда сдержанный Олаф Шольц. Вероятно, он будет действовать решительнее в вопросе поставки Украине TAURUS, а также скорректирует позицию Германии по поддержке украинского вступления в НАТО.

В-четвертых, в ЕС появляется понимание того, что инвестиции в оборону и поддержка Украины – это единственное средство остановить войну, обезопасить себя и сдержать российскую угрозу. Без стабильной Украины с четкими гарантиями безопасности не удастся обеспечить стабильность в Европе, а попытка жертвовать украинскими интересами в обмен на обманчивую "заморозку" приведет к новой эскалации.

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ЕС должен показать единство

В европейские столицы приходит больше осознания того, что Россия может пойти дальше, а ЕС необходимо брать ответственность на себя.

Украине необходимо воспользоваться благоприятной конъюнктурой для того, чтобы зафиксировать европейскую поддержку на стратегическую основу.

Украинская дипломатия должна активизировать усилия по созданию устойчивого партнерства со странами Балтии и Скандинавии, которые всегда будут лоббировать украинские интересы, развивать устойчивые связи со странами Веймарского треугольника – Германией, Францией и Польшей, что в сумме позволит обеспечить длительный и четкий проукраинский политический курс ЕС. В таком случае голоса руководителей Венгрии и Словакии будут оставаться на втором плане и они будут вынуждены следовать подходам проукраинской коалиции.

Главное, что в администрации Дональда Трампа увидят единую и субъектную позицию ЕС, что дополнительно будет убеждать американского президента в нецелесообразности уменьшения значения взаимно выгодного союзничества.

В таком случае, ЕС не "сдаст" Украину, а вместе с ней этого не сделают и США.