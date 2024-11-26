Таку думку щодо успіхів України у розвитку висловила пані посол ЄС в Україні Катаріна Матернова у межах заходу NV "Україна 2050. Діалоги про майбутнє". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NV.

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Матернова назвала успіхи України на шляху до ЄС

Я думаю, що значного прогресу досягнуто в галузі цифровізації. Україна насправді є лідером у царині цифрового уряду, і це та сфера, в якій ми найбільше просунулися в дискусіях про вступ України до ЄС,

– запевнила пані посол.

За її словами, щодо цього скоро з’явиться можливість виходу на внутрішній ринок ЄС у низці цифрових послуг. Спершу усе розпочнеться з роумінгу, але незабаром після цього підуть інші цифрові послуги. Також, на її думку, Україна багато в чому є лідером в галузі оборони та оборонних інновацій.

"Україна також домоглася великого прогресу в галузі екологічного регулювання, але, очевидно, що багато чого з цього не буде реалізовано, поки не закінчиться війна. Я думаю, ви домоглися великого прогресу в тому, що ми називаємо "основними принципами", – зазначила Катаріна Матернова.

Крім вищезгаданого, вона вважає, що наша держава приєднається до блоку до кінця десятиліття. Цей прогноз зробив і президент Європейської ради Шарль Мішель. За словами Матернової, у процесі розширення ЄС існує два аспекти, у випадку з Україною їх навіть три.