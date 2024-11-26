Госпожа посол ЕС в Украине Катарина Матернова рассказала, что она считает, что наше государство присоединится к блоку до конца десятилетия. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на NV.

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Это сложный процесс

Этот прогноз сделал и президент Европейского совета Шарль Мишель. По словам Матерновой, в процессе расширения ЕС существует два аспекта, в случае с Украиной их даже три.

Первый из них – война, второй – техническая часть – сами переговоры, а потом есть еще политическая часть, которая представляет собой ратификацию решения всеми государствами-членами ЕС,

– объяснила она.

Кроме этого, расширение Европейского союза за пределы формата 27 стран – это тоже сложный процесс, поэтому расширение невозможно без реформирования системы.

Матернова отметила, что не все проблемы исходят со стороны кандидата, они также есть и со стороны Европейского Союза.