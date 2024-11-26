Кроме того, в резолюции призвали как можно скорее пригласить Украину в Альянс. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на народного депутата и главу украинской делегации Егора Чернева.

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Что сказано в резолюции

В резолюции рекомендуется "предоставить Украине все средства, в частности ракеты средней дальности, для защиты и сдерживания дальнейшей агрессии".

Как пояснил Чернев, речь идет о ракетах, способных наносить удары на стратегическую глубину (1000-5000 километров), например, такие как Tomahawk. Депутат объяснил, что этот пункт в резолюции создает юридическую основу для решения стран-членов НАТО о передаче таких ракет.

Украинской делегации удалось убедить западных коллег поддержать моё предложение и включить этот пункт в резолюцию очередной сессии Ассамблеи,

– сказал он.

Кроме этого, в резолюции выражена поддержка Плана победы Владимира Зеленского, его "формуле мира", призвано активизировать "политические и практические усилия" для "скорейшего" приглашения Украины в НАТО и подтвержден принцип "ничего об Украине без Украины".