Крім того, у резолюції закликали якомога швидше запросити Україну до Альянсу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на народного депутата та голову української делегації Єгора Чернєва.

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Що сказано у резолюції

У резолюції рекомендується "надати Україні всі засоби, зокрема ракети середньої дальності, для захисту та стримування подальшої агресії".

Як пояснив Чернєв, мова йде про ракети, здатні завдавати ударів на стратегічну глибину (1000-5000 кілометрів), наприклад, такі як Tomahawk. Депутат пояснив, що цей пункт у резолюції створює юридичне підґрунтя для рішення країн-членів НАТО про передачу таких ракет.

Українській делегації вдалося переконати західних колег підтримати мою пропозицію та включити цей пункт до резолюції чергової сесії Асамблеї,

– сказав він.

Окрім цього, у резолюції висловлено підтримку Плану перемоги Володимира Зеленського, його "формулі миру", закликано активізувати "політичні та практичні зусилля" для "якнайшвидшого" запрошення України в НАТО та підтверджено принцип "нічого про Україну без України".