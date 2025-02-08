"Клац", тиша, а потім усмішки: країни Балтії успішно від'єдналися від енергомережі Росії

20 років на підготовку довелося витратити країнам Балтії, щоб від'єднатися від російської енергосистеми. Зрештою повний розрив із Кремлем стався у суботу, 8 лютого.

Від російської енергомережі від'єдналися одразу три країни – Естонія, Литва та Латвія. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на LSM+.

Дивіться також Без відключень світла та з теплом: як ЄС купує газ для Придністровʼя

Від'єднання пройшло успішно

Від'єднання від контрольованої Росією енергетичної системи БРЕЛЛ було заплановане якраз на 8 – 9 лютого. Після цього – підключення до європейської системи.

Спочатку це зробила Латвія приблизно о 6 ранку за київським часом.

"Клац", момент тиші, а потім усмішки на обличчях присутніх та привітання – саме так пройшла ця історична подія.

Латвійський незалежний державний оператор системи передачі електроенергії Augstsprieguma tīkls повідомив, що відключення пройшло успішно. Жодних проблем в електромережах країни не було зафіксовано.

Окрім Augstsprieguma tīkls, до відключення за декілька годин доєднався естонський оператор Elering та литовський Litgrid.

Усі троє запустили ізольовані тести продуктивності для визначення стабільності та виявлення можливих проблем. Це триватиме приблизно до неділі, 9 лютого.

Як зазначив голова Litgrid Рокас Масюліс для LRT, процес відбувся із погодженням з російською стороною.

Країни Балтії, до слова, уже кілька років не купували електроенергію у Росії, але були з'єднані із нею та Білоруссю мережею.