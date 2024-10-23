Провідні члени блоку БРІКС не підтримали ініціативу Путіна щодо створення коаліції проти долара США. Зокрема, Індія, Бразилія та ПАР висловилися проти таких планів.

Країни БРІКС проти коаліції з Путіним

Плани Путіна полягають у тому, щоб на майбутньому саміті БРІКС запропонувати створення альтернативної системи міжнародних платежів, яка б дозволила країнам-учасницям здійснювати транзакції без використання долара, повідомляють російські ЗМІ.

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Наприклад, Індія не хоче бачити перетворення БРІКС на антиамериканську організацію, де домінували б Росія і Китай.

Зауважте! Країна також виступає проти подальшого розширення БРІКС, яке включає вступ шести нових країн минулого року та бажання приєднатися багатьох інших, зокрема таких як М'янма та Афганістан, які мають статус ізгоїв.

Позицію Індії також підтримали Бразилія та ПАР. Таким чином, спроби Путіна створити коаліцію для боротьби проти Заходу за допомогою БРІКС наразі не отримали широкої підтримки з боку членів блоку.

Цікаво! Об'єднані Арабські Емірати, які приєдналися до БРІКС після саміту 2023 року, рішуче заперечують, що їхнє членство означає протистояння із Заходом.

Крім того, на підготовчій зустрічі міністрів фінансів і голів Центробанків країн БРІКС у Москві ключові держави блоку – Китай, Індія та ПАР – були представлені лише їхніми заступниками та молодшими чиновниками, що свідчить про небажання активно підтримувати ці пропозиції.