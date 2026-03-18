Рішення щодо 90 мільярдів євро для України могли змінити: який нині статус кредиту

Болгарське видання заявило про нібито ухвалення позитивного рішення щодо кредиту ЄС для України у розмірі 90 мільярдів євро. Втім наразі допомога Києву залишається заблокованою.

Таку інформацію поширило видання BNR News.

Чи розблокували у ЄС фінансову допомогу Києву?

Болгарське видання, посилаючись на Болгарське національне радіо, повідомило, що союз нібито вже погодив кредит для України на 90 мільярдів євро й не планує його переглядати.

Кредит для України узгоджено і не буде переглянуто,

– нібито заявило джерело національного радіо.

Також у повідомлені мовилось про те, що рішення ухвалять найближчим часом, а голова Європейської ради Антоніу Кошта нібито закликав прем'єра Угорщини Віктора Орбана, який, власне, блокує допомогу Україні, дотримуватись раніше ухвалених домовленостей.

Втім згодом, телеграм-канал "Шрайк Ньюс" спростував цю інформацію, мовляв, заява була неправильно інтерпретована. На сайті Болгарського радіо йшлося про те, що джерело лише очікує рішення щодо кредиту. Фраза про те, що кредит уже "узгоджений і не буде переглядатись", насправді стосувалась рішень грудневого саміту ЄС, а не нових домовленостей. Саме ці попередні рішення наразі й блокує Угорщина.

Цікаво, що згодом на цьому ж сайті було опубліковано новину про те, що Орбан й надалі блокуватиме Кредит Україні.

Фактично, ніяких змін щодо статусу кредиту для України не відбулось.

Що відомо про кредит для України у 90 мільярдів євро?