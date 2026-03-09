Кредит на 90 мільярдів євро: президентка Єврокомісії прокоментувала ситуацію

Європейський Союз надасть кредит Україні на 90 мільярдів євро у 2026 – 2027 роках. Це є першочерговим питанням для блоку.

Що буде з кредитом для України на 90 мільярдів євро?

Тому кошти будуть надані попри на труднощі зі схваленням, про що розповіла президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у понеділок, 9 березня.

Урсула фон дер Ляєн Президентка Єврокомісії Україна потребує сталої фінансової підтримки. Саме тому ми запропонували позику в розмірі 90 мільярдів євро для фінансування потреб України. І ви всі бачили, з якими труднощами ми зіткнулися, щоб отримати остаточне схвалення.

Вона також висловила своє невдоволення тим, що допомога не була затверджена "навіть після того, як усі 27 лідерів погодилися на це.

Я можу вас запевнити, що в цьому випадку ми виконаємо свої зобов’язання. Тому що на карту поставлено наш авторитет і, що важливіше, наша безпека,

– заявила фонд дер Ляєн.

Вона наголосила, що надання грошей Україні – це "першочергове та абсолютно зрозуміле питання" для ЄС.

Президентка Єврокомісії підкреслила, що "потрібно говорити про Україну, горду європейську націю, яка продовжує боротися за наші свободи, як майбутній член нашого Союзу, так і як перша лінія оборони Європи".

Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС завжди буде підтримувати Україну.

Ми всі хочемо, щоб цей жах і кровопролиття закінчилися. І ніхто не хоче миру більше, ніж український народ,

– зазначила очільниця ЄК.

Зауважте! Вона додала, що війна має закінчитися так, щоб не посіяти зерна майбутніх конфліктів.

Що ще слід знати про допомогу Євросоюзу?