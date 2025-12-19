"Дивує, що дають гроші": новий прем'єр Чехії пояснив, чому проти кредиту Україні

Європейський Союз на засіданні у Брюсселі погодив Україні кредит у розмірі 90 мільярдів євро на наступні два роки. Проте Чехія не братиме участь у ньому і не нестиме відповідальності за надання коштів.

Чому Чехія не допомагатиме Україні?

Про це повідомив новий прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш після засідання Європейської ради, передає 24 Канал з посиланням на Radio Prague International.

Бабіш зазначив, що на саміті деякі країни наполягали на "репараційному кредиті" Україні на основі заморожених російських активів, проти чого активно виступає Бельгія.

Однак новий чеський прем'єр переконаний, що ці кошти Росії можна використовувати лише після завершення війни в Україні.

Мене дивує, що вже сьогодні виділяємо гроші на два роки наперед, коли було оголошено про наближення мирної угоди. Мені це важко поєднати,

– зауважив Бабіш.

Політик додав, що під час обговорення більшість європейських лідерів нібито взагалі не зрозуміли текст представленого "репараційного кредиту".

Важливо! Обговорення варіантів подальшого фінансування України тривало понад п’ятнадцять годин. У підсумку лідери ЄС вирішили надати Україні кредит у розмірі 90 мільярдів євро на 2026 – 2027 роки. Гарантуватиме позику блок за рахунок резервів у своєму бюджеті.

Які країни не братимуть участь у кредиті?

Втім, кредит у 90 мільярдів євро Україні відмовилася гарантувати не лише Чехія. За підсумками саміту ЄС, Словаччина та Угорщина також не братимуть участь у реалізації плану фінансової підтримки України на наступні два роки.

У межах посиленої співпраці щодо інструменту, заснованого на статті 212 Договору про функціонування Європейського Союзу, будь-яке залучення коштів бюджету ЄС як гарантії за цією позикою не впливатиме на фінансові зобов'язання Чехії, Угорщини та Словаччини,

– йдеться у висновках Євроради.

Варто знати! Разом з тим Єврорада планує повернутися до питання фінансування України на своєму наступному засіданні.

Навіщо Україні фінансування ЄС?