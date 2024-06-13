У G7 домовилися, як передати Україні заморожені російські активи на 50 мільярдів доларів

Країни "Великої сімки" узгодили структуру кредиту, яка базується на розмірі їхніх економік. Вони планують надати Україні близько 50 мільярдів доларів допомоги, яка почне надходити до кінця року.

Кредит для України

Після багатомісячних дискусій про те, як використати прибутки, отримані від заморожених російських активів, цей план має отримати підтримку лідерів на саміті в Італії цього тижня. Країни "Великої сімки" нададуть Україні кредити, які будуть погашатися за рахунок прибутків, отриманих від заблокованих коштів у розмірі приблизно 280 мільярдів доларів США, більша частина з яких знаходиться в Європі.

Читайте також Як змінився долар в банках та на чорному ринку за добу

Очікується, що ця угода забезпечить критично важливу підтримку для України в середньостроковій перспективі та допоможе задовольнити її фінансові потреби до 2025 року і надалі.

Детальніше про кредит

Згідно з механізмами, які будуть підписані в Італії, США, Європейський Союз та інші учасники нададуть Україні кредит, а доходи, отримані від активів, з часом будуть використані для повернення цих грошей.

Кредити будуть структуровані по-різному на основі внутрішніх процедур кожного учасника. Кожен з них нестиме ризик за наданими позиками, якщо заморожені активи принесуть менше прибутку, ніж передбачалося.

Остаточні технічні деталі будуть узгоджені після саміту, зазначили співрозмовники. Допомога може бути використана для підтримки оборони, економіки та реконструкції України. Конкретні деталі угоди можуть змінитися, коли лідери зустрінуться в четвер.

Для G7 цей крок є сигналом для Росії, що вони готові підтримувати Україну в довгостроковій перспективі, оскільки війна не демонструє жодних ознак згасання.

Доходи від заморожених активів оцінюються в суму від 3 до 5 мільярдів євро щорічно. ЄС вже погодився надавати Україні прибутки двічі на рік, але прийнята ініціатива під керівництвом США збільшує обсяг підтримки, а також захищає допомогу від політичних зрушень по обидва боки Атлантики в рік численних виборів.

Погашення кредиту залежить від того, чи залишаться активи іммобілізованими достатньо довго, щоб їхні несподівані прибутки змогли його погасити – цей процес займе кілька років. Лідери G7 неодноразово заявляли, що активи залишатимуться заблокованими доти, доки Росія не погодиться платити за відновлення України.