Участь вже схвалили: ще одна країна доєдналась до кредиту для України

У середу, 22 липня, країни ЄС схвалили участь Великої Британії у програмі Ukraine Support Loan. Йдеться про механізм ЄС обсягом 90 млрд євро, який повинен допомогти покрити найнагальніші потреби України у 2026–2027 роках.

Що надасть Україні участь Великої Британії у кредиті

Участь Великої Британії в програмі Ukraine Support Loan надасть змогу Україні закуповувати продукцію британських оборонних виробників, забезпечуючи її необхідними спроможностями для захисту своїх громадян, про що йдеться на сайті Ради ЄС.

Завдяки цьому рішенню Україна зможе використовувати кредитне фінансування для закупівлі критично важливої оборонної продукції, виробленої британськими компаніями. Це доповнить уже чинний механізм, який охоплює країни Європейського Союзу, держави Європейської економічної зони, а також інші схвалені треті країни.

Загалом у межах програми передбачено 60 мільярдів євро для інвестицій України в розвиток оборонно-промислового комплексу, зокрема на закупівлю оборонної продукції.

Ще 30 мільярдів євро буде спрямовано як пряму економічну та бюджетну підтримку.

Зокрема, участь Великої Британії в програмі стала можливою, оскільки країна відповідає трьом умовам для участі третіх держав, визначеним регламентом Ukraine Support Loan:

Лондон зобов'язався зробити справедливий і пропорційний фінансовий внесок для покриття витрат, пов'язаних із запозиченнями; уклав із ЄС партнерство у сфері безпеки та оборони; країна уже надає Україні значну фінансову й військову допомогу.

Рада ЄС офіційно затвердить участь Великої Британії найближчими днями шляхом письмової процедури. Рішення набуде чинності в день його опублікування в Офіційному журналі Європейського Союзу.

Нагадаємо, що у 2026 році Європейська комісія планує спрямувати 28,3 мільярдів євро із загального оборонного пакета обсягом 60 мільярда євро.

У червні Україна вже отримала перший транш від ЄС у межах кредиту на 90 мільярдів євро. Він становив 3,2 мільярда макрофінансової допомоги.